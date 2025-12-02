×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Max Verstappen
Max Verstappen

Max Verstappen tendrá a un piloto francés como compañero para el campeonato de Formula Uno del 2026

Isack Hadjar sustituirá al japonés Yuki Tsunoda, quien pasará ahora a ser piloto de prueba

    Expandir imagen
    Max Verstappen tendrá a un piloto francés como compañero para el campeonato de Formula Uno del 2026
    El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, compite durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Catar en el Circuito Internacional de Lusail, a las afueras de Doha, Catar, el 30 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/ALI HAIDER)

     El equipo Oracle Red Bull Racing ha anunciado este martes de que el francés Isack Hadjar, que este año compite con la escudería filial Visa Cash App Racing Bulls, será el compañero del neerlandés Max Verstappen en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026.

    Interesante inicio

    Hadjar, de 21 años, "ha causado una gran impresión en su temporada de debut en la Fórmula Uno con Visa Cash App Racing Bulls, y lo más destacado de su año ha sido su podio en el Gran Premio de Países Bajos", recuerda el equipo.

    • Junto a Verstappencuatro veces campeón del mundo, Hadjar formará "una pareja lista para afrontar una nueva era en la Fórmula Uno".

    El francés sustituye al japonés Yuki Tsunoda, que a su vez reemplazó en el segundo Red Bull al neozelandés Liam Lawson después de las dos primeras carreras de 2025 para pasar éste a Visa Cash App Racing Bulls. El nipón seguirá en Red Bull como piloto de pruebas y reserva en 2026.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 