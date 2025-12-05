Colapinto: "Hoy no fue el día más fácil y uno difícil de entender del todo"

El argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontó una jornada compleja en los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, última cita del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, en la que registró el decimonoveno mejor tiempo y reconoció sentirse inconforme con el rendimiento mostrado por el monoplaza en la segunda tanda.

El joven piloto de Pilar, Buenos Aires, que este fin de semana encara la que podría ser su última oportunidad del año para sumar los primeros puntos de su carrera en la máxima categoría, confesó que la jornada dejó más interrogantes que certezas.

"Hoy no fue el día más fácil y uno difícil de entender del todo, ya que dio la impresión de que dimos un paso atrás de la primera a la segunda sesión", expresó Colapinto, de 22 años, visiblemente contrariado por la evolución del Alpine en el circuito de Yas Marina, un trazado exigente por sus largas rectas combinadas con sectores técnicos de baja velocidad.

El debutante argentino había sorprendido en la primera sesión libre, firmando un competitivo décimo puesto, lo que alimentó el optimismo dentro del garaje del equipo francés.

A bordo del A524, su ritmo inicial permitió pensar en un fin de semana más cercano al grupo medio de la parrilla —un objetivo realista para Alpine en este cierre de campeonato—, pero el panorama cambió tras los ajustes realizados para la segunda práctica.

"Empezamos bien el día, con buenas sensaciones en el coche, terminando no muy lejos en la tabla de tiempos y en una zona más comparable con los equipos que nos rodean", explicó Colapinto. "Sin embargo, algunos de los cambios que hicimos no funcionaron como esperábamos y el auto perdió equilibrio. Tenemos que entender por qué".

El equipo técnico sospecha que el desgaste de los neumáticos y el comportamiento en tandas largas fueron factores clave, ya que Yas Marina suele castigar la parte trasera del monoplaza y requiere una puesta a punto muy precisa para no comprometer la tracción en las zonas lentas.

El argentino, que ha demostrado una rápida adaptación desde su ingreso al equipo como piloto reserva y posteriormente titular, insistió en que todavía hay margen para mejorar, especialmente de cara a la clasificación del sábado.

Colapinto, una de las grandes apuestas de Alpine para el futuro inmediato y considerado el talento latinoamericano más prometedor en la categoría desde la irrupción de Sergio Pérez, sabe que cada sesión cuenta.

Abu Dabi define muchas cosas

Abu Dabi no solo cierra el calendario: también define sensaciones, jerarquías internas y decisiones estratégicas de cara a 2026, cuando entrará en vigor la nueva normativa técnica.

Consciente de ello, el argentino se muestra decidido a no dejar pasar la oportunidad:

"Hay potencial. Si logramos poner todo en orden, aún podemos estar donde queremos. Falta trabajo, pero no estamos tan lejos", afirmó.

Este sábado, la clasificación será el primer gran filtro. El domingo, en la carrera nocturna que despide la temporada, Colapinto buscará transformar esas buenas ráfagas de velocidad en algo tangible: sus primeros puntos en Fórmula Uno, el paso definitivo para consolidarse en la élite del automovilismo mundial.

Según Colapinto, "la segunda sesión fue más difícil", por lo que indicó que necesita averiguar "por qué esto es así y cómo mejorar con miras a la calificación". EFE

