Este domingo se termina el dilema de Verstappen: debe ganar y que Norris no se suba al podio

El piloto neerlandés Max Verstappen celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Catar, disputado en el Circuito Internacional de Lusail, en las afueras de Doha (Catar), el 30 de noviembre de 2025. ( ARCHIVO/AFP )

Este domingo 7 de diciembre, a las siete de la mañana hora dominicana, el piloto holandés Max Verstappen tiene una cita con la historia. Su chance de colocarse al lado de la leyenda de este deporte, Michael Schumacher, como los únicos en ganar el campeonato de pilotos de la Formula Uno en cinco temporadas consecutivas, es una oportunidad que para él puede ser irrepetible.

Verstappen pondrá al máximo toda la capacidad que lo ha hecho el rey de las pistas desde 2021. A bordo de su RB21, aplicará el enfoque a todos los elementos que lo hacen por momentos invencible: sus altas velocidades mínimas en curvas; su mejor gestión de los neumáticos y muy especialmente: la forma de cómo lleva su bólido a máximas velocidades con el DRS activado (Drag Reduction System, un dispositivo que ayuda a los autos a ir más rápido en las rectas para mejorar los adelantamientos).

La temporada de 2021, cuando el mismo Verstappen y Lewis Hamilton llegaron igualados en puntos, fue la última vez que el campeonato de pilotos necesitó del Gran Premio de Abu Dabi para definir el ganador. En esa ocasión, el piloto holandés de Red Bull inició el reinado que aún mantiene vigente.

Más Campeonatos de Pilotos consecutivos en la historia de la Fórmula Uno Cinco: Michael Schumacher, Ferrari (2000–2004).

Cuatro: Max Verstappen, Red Bull (2021-2024).

Cuatro: Lewis Hamilton, Mercedes (2017–2020).

Cuatro: Sebastian Vettel, Red Bull (2010–2013).

Cuatro: Juan Manuel Fangio, Mercedes-Benz, Ferrari, Maserati (1954–1957).

El dilema de los puntos

Pero la ecuación de Verstappen (396 puntos) no solo se resuelve quedando primero en Abu Dabi. el piloto inglés de McLaren, Lando Norris (408), líder del campeonato, lleva 12 puntos de ventaja y con subirse de último al podio, con eso le basta para aguarle la fiesta a ¨Mad Max¨. He aquí el imponderable que tiene de cabeza al equipo de Red Bull:

El primer lugar de cada carrera en la Fórmula Uno, recibe 25 puntos para el campeonato de pilotos, el segundo lugar 18, y el tercero 15. Si ¨Súper Max¨ queda primero y totaliza 421 puntos, Norris con ubicarse tercero terminaría con 423 y se proclamaría campeón de la temporada 2025, lo que dejaría en cuatro consecutivos, la seguidilla de títulos de Verstappen.

Para ponerle una cuota adicional de drama a la última carrera del año, el piloto australiano Oscar Piastri (392 puntos), compañero de Norris en McLaren, tiene también chance de ser campeón si gana el circuito (terminaría con 417 tantos), Verstappen quedado segundo no lo alcanzaría con 414 puntos, pero necesitaría que Norris no pase del sexto puesto, que solo le otorga 8 puntos, lo que dejaría al británico con 416.

En el circuito de Yas Marica en Emiratos Árabes Unidos, se tendrá la última palabra. El resultado será, o un pentacampeonato de Verstappen, o la coronación de un nuevo monarca de la Fórmula Uno. Verstappen parte desde la pole position, Norris será segundo y Piastri tercero.