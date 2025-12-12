×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fórmula 1
Fórmula 1

La Fórmula 1, la FIA y las 11 escuderías firman el noveno Acuerdo de la Concordia

El pacto define el marco regulatorio y las condiciones comerciales y de gobernanza del campeonato

    Expandir imagen
    La Fórmula 1, la FIA y las 11 escuderías firman el noveno Acuerdo de la Concordia
    El británico Lando Norris (R), tercer clasificado de McLaren, celebra su victoria en el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 de 2025 tras el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula Uno en el circuito Yas Marina de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 07 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/ALI HAIDER)

    La Fórmula 1, la FIA y las 11 escuderías del Mundial han anunciado este viernes que han firmado el noveno Acuerdo de la Concordia, un contrato que define el marco regulatorio y las condiciones comerciales y de gobernanza del campeonato hasta 2030.

    El Acuerdo de la Concordia garantiza que las principales partes interesadas en el deporte -la Fórmula 1 como titular de los derechos comerciales, la FIA como organismo rector del automovilismo mundial y los equipos-, "estén plenamente alineados en cuanto a las estructuras comerciales y de gobernanza fundamentales que sustentarán los próximos cinco años de una categoría que se adentra en una nueva era en 2026 con una normativa emocionante e innovadora para las unidades de potencia y los coches".

    "Esto subraya el compromiso de todas las partes de seguir creciendo y desarrollando el deporte, y de seguir impulsando la importante expansión que ha experimentado en los últimos años", indica la F1 en su web oficial.

    Asimismo, el acuerdo "permitirá a la FIA invertir más en la mejora de la normativa de las carreras, la dirección de las mismas, la supervisión y los conocimientos técnicos en beneficio del campeonato, y significa que el deporte puede seguir evolucionando, proporcionando emocionantes innovaciones tecnológicas y acción deportiva a los aficionados, las cadenas de televisión y los socios, todo ello dentro de un marco normativo estable y estructurado".

    "En combinación con un crecimiento récord de la audiencia, un calendario de carreras dinámico y una participación cada vez mayor del público más joven, el Mundial de Fórmula 1 entra en esta nueva etapa con un impulso sin precedentes", indica.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 