Verstappen lucirá el dorsal '3' en 2026

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lucirá el dorsal '3' en 2026 tras haber portado durante cuatro temporadas el '1' en su condición de campeón mundial de Fórmula Uno.

No usará el 33

La escudería y el propio piloto han hecho este anuncio este jueves, con lo que se confirma que el monoplaza del neerlandés no llevará el '33' como cuando llegó a la Fórmula Uno, ya que el '1' será para el británico Lando Norris (McLaren), campeón en 2025.

El '3' pertenecía a Daniel Ricciardo, ya retirado, quien conservaba los derechos sobre dicho número, pero el cambio en la reglamentación permite a los pilotos renunciar a estos y el australiano aprobó el uso de Verstappen. EFE

jap/jpd