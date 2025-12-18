×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
F1
F1

Verstappen lucirá el dorsal '3' en 2026

El monoplaza del neerlandés no llevará el '33' como cuando llegó a la Fórmula Uno

    Expandir imagen
    Verstappen lucirá el dorsal 3 en 2026
    Max Verstappen (FUENTE EXTERNA)

    El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lucirá el dorsal '3' en 2026 tras haber portado durante cuatro temporadas el '1' en su condición de campeón mundial de Fórmula Uno.

    No usará el 33

    La escudería y el propio piloto han hecho este anuncio este jueves, con lo que se confirma que el monoplaza del neerlandés no llevará el '33' como cuando llegó a la Fórmula Uno, ya que el '1' será para el británico Lando Norris (McLaren), campeón en 2025.

    RELACIONADAS
    • El '3' pertenecía a Daniel Ricciardo, ya retirado, quien conservaba los derechos sobre dicho número, pero el cambio en la reglamentación permite a los pilotos renunciar a estos y el australiano aprobó el uso de Verstappen. EFE

    jap/jpd

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 