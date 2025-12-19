De Fangio a Colapinto: Fernando Tornello repasa 75 años de F1 en 'Amigos de América'

"Amigos de América" es una de las expresiones más reconocidas en el mundo del automovilismo de la región. Acuñada hace más de 40 años por el relator y experto en deporte motor argentino Fernando Tornello, la célebre frase se convirtió ahora en el título de su nuevo libro, presentado en Montevideo.

Resumir 75 años de la máxima categoría y contar "de Fangio a Colapinto" no resulta una tarea fácil. Sin embargo, su autor lo hizo en un trabajo en el que hace un repaso a través de anécdotas, entrevistas, autobiografías, carreras, circuitos y "un poquito de todo".

Así lo asegura Tornello a EFE durante una entrevista en el marco de la presentación de su libro, que tuvo como escenario la sede del Museo Gonchi Rodríguez, un sitio que rinde homenaje al fallecido piloto uruguayo (1971-1999).

Allí asegura que se trata de una publicación "para la gente" y deja ver la posibilidad de que exista una segunda parte.

Senna, siempre Senna

El experto argentino no oculta que tanto dentro como fuera de las pistas el piloto con el que más ha sentido afinidad durante todos sus años vinculado a ellas ha sido el brasileño tres veces campeón del mundo Ayrton Senna (1960-1994), al que también describe como un hombre de un carácter "muy especial".

"Como persona, como piloto y tanto arriba como abajo del auto, sin duda, Ayrton Senna. Con él teníamos una muy buena relación, lo recibimos en Buenos Aires con mi socio, varias veces le armamos la cena con Juan Manuel Fangio (1911-1995).

Nos invitó a una pista de karting que él inauguró en Tatuí, fuera de Sao Paulo y nos atendió súper bien", apunta.

Entre algunos de sus recuerdos con el brasileño, Tornello resalta que fue Senna quien los inspiró a hacer el premio de la Fórmula Uno en Argentina y que por "ironías de la vida" no pudo estar presente al momento de su desarrollo.

Para Tornello, existe una "mesa chica" en la que se sientan, a su juicio, los tres mejores pilotos de la historia de la máxima categoría y no duda en darle su lugar a su compatriota Fangio, seguido por Senna y el tetracampeón del mundo Max Verstappen, uno que le recuerda al brasileño por su "temple y talento".

"En la velocidad, lo rápido que es para hacer las vueltas y en lo que inspira en los demás pilotos. Ese temor de ver en el espejo que viene Verstappen como era el temor de ver que venía Senna en el espejo. Y hay muchos pilotos que dudan en la maniobra o lo dejan pasar. Evidentemente es un grande de la historia", sentencia.

Lo que ganó y perdió la F1 en 75 años

Tornello afirma que la Fórmula Uno ha ganado más de lo que ha perdido en todos sus años de historia, sin embargo, apunta que lo que se perdió ha sido "aquella sensación de mucho peligro" que tenían los años 70 cuando comenzó su relación con el automovilismo.

"Había muchos accidentes, muchos pilotos que morían trágicamente y eso creaba también en la gente, en aquel momento, un atractivo más. No por ver morir a la gente, sino porque sabían que entregaban lo máximo arriba del auto a riesgo de sus propias vidas. Entonces uno admiraba esos pilotos que eran muy valientes", detalla.

En tanto, lo que ganó el automovilismo durante su historia ha sido "un montón" en tecnología, espectáculo, show y calidad de televisación al punto que ver la Fórmula Uno hoy en día "es increíble" ya que el público se entera "absolutamente de todo".

El relator argentino remarca que, aunque se han presentado "varias transiciones" dentro del automovilismo, se queda con la actual debido a sus avances tecnológicos que facilitan su trabajo y el de sus compañeros.

El legado

Con esta publicación Fernando Tornello pretende dejar al lector la sensación de que aprendió "un montón de cosas y anécdotas" que no siempre se pueden contar en una transmisión y para los más jóvenes que aspiran al periodismo deportivo la motivación de ser consistentes y consecuentes para "dar lo mejor" al público.

"Hay que tener un poco de suerte también, no desmoralizarse aprender mucho, ser muy consistente y consecuentes. Se tienen que abrir algunos espacios para que uno pueda progresar y si no se abren no hay que sentirse frustrados", concluye. EFE

