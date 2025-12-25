Norris campeón; Verstappen lleva el pulso hasta el final

El inglés Lando Norris, subcampeón el curso anterior, se proclamó campeón del mundo de Fórmula Uno en 2025, año en el que su escudería, McLaren, revalidó el título de constructores; y en el que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) protagonizó un asombroso final de temporada, que acabó con posibilidades de hacerse con una quinta corona seguida en la última carrera, a la que llegó sin haber liderado el certamen las 23 pruebas previas.

Lando -de 26 años- ganó, pero Verstappen -de 28-, más ‘Mad Max’ que nunca, sentó cátedra.

Con un coche inferior a los monoplazas de Woking acabó con más triunfos y ‘poles’ que nadie -ocho en cada caso- una temporada en la que el piloto de Bristol se convirtió en el undécimo británico en ganar el Mundial de F1.

Norris capturó el título con sólo dos puntos de ventaja (423 frente a 421) sobre el astro neerlandés, ganador en Abu Dabi de la última carrera del año; que el inglés acabó tercero y a la que también llegaba con posibilidades matemáticas de coronarse el otro McLaren, el australiano Oscar Piastri; que había liderado prácticamente los dos primeros tercios del certamen y que acabó tercero, a trece unidades de su compañero y rival.

Sin quitarle mérito a Norris y al equipo que dirige el italiano Andrea Stella, Verstappen demostró que es uno de los más grandes de toda la historia.

El súper-depredador neerlandés había puesto al rojo vivo un Mundial en el que a principios de septiembre estaba a 104 puntos de Piastri; y a cuya carrera final llegaba, tras anotarse cinco de las ocho anteriores -en las que siempre subió al podio-, a doce puntos de Norris, que le había arrebatado el liderato al australiano tras ganar, a finales de octubre, el Gran Premio de México.

Llegó a 71 triunfos

Verstappen llevó a la incandescencia la resolución de un Mundial en el que elevó a 71 su tercera marca histórica de victorias en la Fórmula Uno, sólo superada por los dos séptuples campeones del mundo: el ya retirado alemán Michael Schumacher, con 91; y el inglés Lewis Hamilton, plusmarquista absoluto, con 105. efe