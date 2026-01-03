Carlos Sainz, en vísperas del Dakar: "Va a estar muy reñido"

El piloto español de Williams, Carlos Sainz, levanta su trofeo del tercer lugar en el podio después del Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail en Lusail el 30 de noviembre de 2025. ( KARIM JAAFAR / AFP )

El veterano piloto español Carlos Sainz declaró este viernes, en vísperas de su decimonovena participación en el Rally Dakar, que va a estar "muy reñido", con la presencia de "doce pilotos como mínimo" con opciones de "ganar la carrera".

"Dacia ya estuvo a buen nivel el año pasado y nosotros tampoco estuvimos mal del todo, pero este año estamos ambos probablemente mejor, y Toyota también", confesó el cuatro veces ganador del Dakar, que competirá con Ford M-Sport, en declaraciones en la web oficial de la prueba que se disputa desde este sábado y hasta el 17 de enero.

Otro de los grandes favoritos es el piloto catarí Nasser Al Attiyah. Lleva sin ganar desde 2023, pero se siente con "buenas sensaciones", "preparado" y "con más experiencia", lo que le hace sentirse más "tranquilo" para "gestionar mejor el día a día de la carrera".

"Llevamos una semana en el vivac, probando el coche y reencontrándonos con viejos amigos en el Dakar", afirmó el pentacampeón del Dakar, que sigue aspirando a situarse en lo más alto.

Sueña con el triunfo

"Mi sueño sigue siendo ganar el Dakar con Fabian [Lurquin]. Cada vez hay más competencia y nos gusta ese reto. Nuestro deporte va bien gracias a que hay muchas escuderías que se implican, eso es importante. Fabian y yo estamos preparados; después de Marruecos, por ejemplo, ganamos el Qatar Rally en SSV. Seguiremos dando lo mejor de nosotros mismos", ha declarado el piloto de Dacia Sunrider.

Al Attiyah afirmó sentirse "cómodo en todos los terrenos, ya sean de dunas o rocas", aunque reconoció que "este año no será fácil con las dos etapas maratón y las jornadas larguísimas", ya que supondrá "muchas horas en el coche".

Por su parte, el español Tosha Schareina (Honda), uno de los grandes favoritos del Dakar en motos, confesó que le gusta la "presión" y la considera un "privilegio", ya que "el mundo" te ve "con opciones de victoria".

Respecto a su preparación para el Dakar, mencionó que lleva todo el año enfocado en la prueba y que sigue aprendiendo de sus "compañeros, de los rivales, del equipo, de cada carrera y de las caídas también".

Se confiesa "motivado y con ganas", pero resaltó que "la diferencia este año es que hay una etapa maratón en la primera semana y otra en la segunda".

"Estar solo sin tu equipo es especial a nivel mental. A mí no me afecta. Creo que a nadie le gusta dormir en una tienda de campaña, pero no cabe duda de que forma parte del juego. Y es igual para todos. La primera semana puede afectar mucho a algunos pilotos que afrontarían la segunda con cierta fatiga, pero no lo sé, lo iremos viendo. Nueva aventura, nuevo Dakar y nuevo reto", declaró Schareina.