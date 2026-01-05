Williams presentará el 3 de febrero el nuevo FW48 de Sainz y Albon

La escudería Williams presentará su monoplaza en el mes de febrero ( FUENTE EXTERNA )

El equipo Williams ha aunciado este lunes que el 3 de febrero presentará el FW48, el coche con el que el español Carlos Sainz y el tailandés Alex Albon competirán en el Mundial de Fórmula Uno de 2026.

Williams arrancará el año con una decoración muy especial diseñada por los aficionados. 55.000 votos para elegir el diseño único, que la escudería lucirá toda la temporada.

Terminaron en el quinto puesto

Williams acabó el Mundial 2025 con la quinta plaza en el Mundial de constructores.

En 2026 comienza una nueva etapa en la Fórmula Uno con una nueva reglamentación y con coches mucho más cortos, más ligeros y diseñados para carreras más disputadas. EFE

igg/sab