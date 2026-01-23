Hamilton y Ferrari ven en el nuevo reglamento de F1 "un enorme desafío"

Lewis Hamilton saluda al público antes de una carrera de Fórmula Uno en la temporada 2025. ( ARCHIVO/ EFE )

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, admitió el viernes durante la presentación del monoplaza Ferrari que el nuevo reglamento técnico de la categoría, que amenaza alterar el orden establecido de los últimos años, representa "un enorme desafío".

"Este es el mayor cambio regulatorio que ha visto nuestro deporte, al menos en mi vida", reconoció el británico de 41 años, quien estrenó el SF-26 en la pista de pruebas privada de Ferrari, en Fiorano, localidad del norte de Italia.

Cada cambio importante como este representa "un enorme desafío", continuó. "Todos empiezan desde cero, lo que nos pone en igualdad de condiciones".

"Luego, todo gira en torno al desarrollo: quién puede desarrollar más rápido, quién aporta las mejores ideas", añadió Hamilton.

Con el nuevo reglamento, los autos serán más pequeños y ligeros, y sus motores, que son híbridos desde 2014, tendrán un aumento de potencia eléctrica y utilizarán combustibles 100 % sostenibles.

La temporada 2026, que comienza el 8 de marzo en Australia, será crucial para Ferrari, que lleva casi 20 años persiguiendo el título mundial.

Desastrosa temporada

La Scuderia terminó el 2025 en cuarto lugar en el campeonato de constructores, su peor resultado desde 2020.

El nuevo decorado del coche presenta secciones blancas y mucho rojo, característico de la marca italiana.

"Se siente bien ver el coche salir del garaje, pero es el comienzo de una nueva aventura", declaró el director del equipo, Fred Vasseur.

"Veremos su rendimiento en Melbourne; es demasiado pronto para tener expectativas", continuó.