Fernando Alonso se sube por primera vez al nuevo AMR26 de Aston Martin

El piloto español Fernando Alonso se puso este viernes por primera vez al volante del AMR26, el nuevo vehículo de Aston Martin, en la última jornada de los tests de Barcelona previos al inicio oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El monoplaza diseñado por Adrian Newey ya debutó en la sesión vespertina del jueves, con Lance Stroll a los mandos, aunque apenas completó cuatro vueltas y provocó una bandera roja al pararse a la entrada del 'pit lane'.

Durante este viernes, Alonso, dos veces campeón del Mundial de Fórmula Uno (2005 y 2006), pudo darle más rodaje, terminando en total con 61 vueltas. La mayoría de ellas fueron con la velocidad limitada, porque la intención de Aston Martin no era ser los más rápidos, sino probar un coche que llegó a Barcelona en la tarde del miércoles.

Por la mañana, Alonso dio 49 vueltas, con tiempos rondando el 1:21, según el portal especializado motorsport.com. Por la tarde, el asturiano llegó a 1:20.7.

"Siempre es un momento especial pilotar un nuevo coche por primera vez, especialmente en un nuevo ciclo de normas. Durante los años he experimentado muchos cambios en la Fórmula 1, y te das cuenta rápido de qué dirección está cogiendo el coche. Hemos completado un programa sólido con buena distancia, lo cual es el objetivo principal ahora. Es todavía muy pronto y tenemos mucho trabajo por hacer", declaró Alonso a los medios de la escudería.

Stroll no pudo salir

Stroll, que no salió a la pista este viernes, reforzó las ideas del asturiano: "Ha sido un gran esfuerzo de todo el equipo para que el coche estuviera listo. Mi tiempo en pista ha sido limitado, pero ha estado bien ponerse al volante por primera vez y empezar a coger sensaciones con el coche. Tengo ganas de llegar a Baréin y coger el coche otra vez".

El mejor registro de la jornada y de todos los entrenamientos de Barcelona lo marcó Lewis Hamilton, con su Ferrari: 1:16.3 en la sesión de tarde. El mejor crono de la mañana también fue de la escudería transalpina, pero con Charles Leclerc al volante: 1:16.6.

En ese podio, entre los dos Ferraris se coló Lando Norris, con el McLaren, que paró el cronómetro en 1:16.5 en la sesión de tarde. Su compañero, Oscar Piastri, había estado probando el coche por la mañana, después de un problema en el sistema de combustible durante la jornada del jueves que le impidió completar las vueltas previstas.

Ferrari y McLaren no fueron los únicos equipos que dieron medio día a cada uno de sus pilotos. También lo hicieron Haas (Oliver Bearman por la mañana, Esteban Ocon por la tarde) y Audi (con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg).

Verstappen y Red Bull

El Red Bull de Max Verstappen confió en el piloto neerlandés para todo el día, como hicieron Alpine con Gasly y Cadillac con Valtteri Bottas. Verstappen pudo completar muchas vueltas, para alivio de su equipo, después de que Isack Hadjar estrellara el coche en la jornada del martes.

Las escuderías Mercedes, dominadora en cuanto a tiempos el miércoles y el jueves, y Racing Bulls no salieron a rodar este viernes porque ya habían completado los tres días permitidos como máximo a cada uno de los equipos dentro de los entrenamientos de Barcelona.

Williams, por su parte, optó por saltarse estos tests para llegar en condiciones óptimas a los siguientes.

Los próximos tests de pretemporada tendrán lugar en Baréin: seis jornadas repartidas en dos tandas de tres días, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.

Esas serán las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial: el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. EFE

