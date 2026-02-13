Mercedes alcanza los tiempos más rápidos del último día de test en Baréin

El piloto George Russell abordo de su Mercedes. ( FUENTE EXTERNA )

Kimi Antonelli (1:33.669) y George Russell (1:33.918), compañeros de equipo en Mercedes, fueron los más rápidos del tercer y último día de los test de pretemporada en Baréin antes del inicio del Mundial de Fórmula 1.

Russell fue el mejor de la sesión de la mañana y Antonelli, de la tarde. El británico, que salió a la pista entre los más madrugadores, consiguió su mejor tiempo con menos de veinte vueltas de rodaje.

El registro de Antonelli no solamente fue el mejor del día, sino de las tres jornadas de test en Baréin.

La tercera posición fue para el Ferrari de Lewis Hamilton (1:34.209), quien estuvo al volante durante toda la jornada. Estuvo entre los pilotos con más vueltas completadas y mejoró ligeramente el tiempo del jueves de su compañero Charles Leclerc (1:34.273).

Solo dio un susto a la escudería italiana al provocar una bandera roja cuando restaban cinco minutos para el final de las pruebas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/725821b39cb4e1393fd9f88fea11e3c1cabeea06-816ae3e1-f349d63c.jpg El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, compite durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Catar, al final de la campaña pasada. (ARCHIVO/ EFE)

Máximos retadores

A las puertas del 'podio' se quedaron Oscar Piastri (McLaren, 1:34.549) y Max Verstappen (Red Bull, 1:35.341), demostrando que están cerca de los mejores coches de esta pretemporada.

El piloto español Carlos Sainz se encargó de probar el Williams durante la sesión matinal. Completó 68 vueltas y marcó un registro de 1:37.186, que fue superado por su compañero de escudería Alex Albon por la tarde (1:36.793).

El Aston Martin, que todavía necesita hacer pruebas en varios de sus componentes, volvió a dejar dudas. Con Lance Stroll (1:38.165) al volante durante toda la jornada, solamente fue más rápido que el Cadillac, que había provocado una bandera roja por la mañana.

"Necesitamos más rendimiento. Este es el primer test para nosotros, así que vamos paso a paso. Estamos un poco en desventaja, pero espero que tengamos tiempo de mejorarlo. Encontraremos la forma de tener el mejor coche", declaró Fernando Alonso, que no salió a la pista este viernes.

Los test de pretemporada tendrán lugar en Baréin a lo largo de seis jornadas, repartidas en dos tandas de tres días: del 11 al 13 de febrero, ya terminada, y del 18 al 20 del mismo mes.

Esas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.