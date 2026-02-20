Charles Leclerc (Ferrari) termina la pretemporada de Fórmula 1 como el más rápido

Charles Leclerc (Ferrari, 1:31.992), Lando Norris (McLaren, 1:32.871) y Max Verstappen (Red Bull, 1:33.109) fueron los tres pilotos más rápidos en la jornada final de los test de Baréin, los últimos de la pretemporada de Fórmula 1 antes del inicio oficial.

Leclerc rodó todo el día a lomos del Ferrari. Ya firmó el primer buen tiempo de la mañana, bajando de 1:34 cuando apenas llevaba una hora sobre la pista, y terminó con el mejor registro de la sesión (1:33.837).

Por la tarde, después de hacer más de 130 vueltas, quedó como el más rápido del día y del total de los test de Baréin (1:31.992).

En McLaren, Oscar Piastri se encargó de la sesión matinal y Norris, de la vespertina. El australiano ya fue el tercero más rápido de la mañana, pero terminó el día con el undécimo mejor tiempo (1:34.352). Norris aceleró por la tarde hasta ser el segundo (1:32.871), cerrando los test por todo lo alto.

El tercero del día fue Max Verstappen. Su compañero en Red Bull Isack Hadjar no hizo un gran tiempo en la sesión matinal (1:34.511), pero el neerlandés salió con todo por la tarde hasta ponerle el broche al día muy cerca de Ferrari y McLaren (1:33.109).

No fue el día más brillante para los Mercedes. Después de haber sido los más rápidos en los dos primeros días de esta tanda de test en Baréin, cedieron el testigo a Ferrari en el último día.

Rendimiento y estrategias de los equipos en los test

Kimi Antonelli, octavo mejor tiempo del día (1:33.916), provocó una bandera roja en la sesión de la mañana cuando el coche se le quedó parado en medio de la pista. Por la tarde, George Russell se aprovechó del ritmo más rápido en general de sus competidores y firmó un registro de 1:33.197, el cuarto mejor.

El español Carlos Sainz estuvo toda la jornada al volante del Williams. No tenía previsto necesariamente aspirar a los mejores tiempos, sino a poner a prueba la fiabilidad del coche y a acumular datos de cara a las carreras.

Por la mañana, terminó con el octavo mejor tiempo; por la tarde, aunque no pudo completar tandas tan largas como al equipo le habría gustado, consiguió acabar el día en décima posición (1:34.342).

En cuanto a Aston Martin, el piloto español Fernando Alonso ya se marchó de Baréin el jueves.

Su compañero de escudería Lance Stroll se puso a los mandos del monoplaza para el último día de pruebas, y el equipo diseñó un "plan de trabajo limitado", según un comunicado. No registró ningún tiempo válido en la sesión matinal y, en la vespertina, dio por terminado el día apenas una hora después de empezar.

Los test de pretemporada de Baréin se repartieron en dos tandas de tres jornadas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, fue el más rápido de los primeros tres días, con un tiempo de 1:33.669.

Estas fueron las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de Fórmula 1, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. EFE

