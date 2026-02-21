×
Aston Martin adquiere derechos de nombre exclusivos

Han acordado adquirir el derecho exclusivo para utilizar el nombre, el logotipo y la marca de la icónica compañía automotriz

    Aston Martin adquiere derechos de nombre exclusivos
    El monoplaza Aston Martin para la temporada 2026 de la Fórmula 1 (FUENTE EXTERNA)

    Gracias a un nuevo acuerdo de derechos de nombre, el equipo de Fórmula 1 Aston Martin podrá utilizar su nombre en el equipo "Aston Martin F1 Team" y en el nombre del chasis "Aston Martin".

    El equipo Aston Martin Aramco Formula 1 ha acordado adquirir el derecho exclusivo para utilizar el nombre, el logotipo y la marca de la icónica compañía automotriz con total disponibilidad para sus operaciones de Fórmula 1.

    Preparativos para la temporada 2026

    "La adquisición de hoy representa un paso importante en la trayectoria de nuestro equipo y subraya nuestro compromiso con el emocionante futuro de la Fórmula Uno. Este acuerdo refuerza aún más nuestra posición mientras aspiramos a ganar Campeonatos Mundiales en el futuro" declaró Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo Aston Martin.

    • En este 2026, el equipo se convierte por primera vez en una operación completamente oficial. Honda proporcionará los motores, trabajando junto con Aramco y Valvoline para ofrecer combustibles sostenibles con los que pilotarán Lance Stroll y Fernando Alonso en la parrilla de la Fórmula 1. EFE

    def/og

