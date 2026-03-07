Max Verstappen, tras ser eliminado en la Q1: “Nunca me había pasado algo así en mi vida”

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, compite durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Catar. ( ARCHIVO/ EFE )

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, no dudó en mostrarse contrariado por su eliminación en la Q1 del Gran Premio de Australia tras chocar con el muro de la curva 1 del trazado oceánico, algo que “nunca" le había pasado "en la vida”.

“El eje trasero se había bloqueado y no sé por qué ha sucedido algo así”, incidió el cuatro veces campeón del mundo. “Por suerte no hay nada raro, pero debemos entender lo que ha fallado”.

Para Verstappen, “es todo complejísimo". "No ha sido divertido pilotar y, la verdad, es como ir un poco en contra de todos tus instintos como piloto”, aseguró el de Países Bajos ante los numerosos cambios que vive la Fórmula Uno en la presente campaña.

Lo que significa

La eliminación de Max Verstappen en la Q1 del Gran Premio de Australia representa uno de los reveses más inesperados del inicio de temporada en la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull Racing, cuatro veces campeón del mundo, suele dominar las sesiones de clasificación, por lo que quedar fuera en la primera ronda es un resultado extremadamente inusual para él.

Además del impacto deportivo, el incidente evidencia las dificultades que algunos equipos están enfrentando para adaptarse a los ajustes técnicos y de comportamiento de los monoplazas en la nueva campaña.

En términos competitivos, esta eliminación significa que Verstappen partirá desde las últimas posiciones de la parrilla, lo que complica sus opciones de luchar por la victoria y obliga a plantear una carrera basada en la remontada.

También abre una oportunidad para que sus rivales directos en el campeonato sumen puntos importantes.

Aunque el neerlandés ha demostrado en otras ocasiones su capacidad para recuperar posiciones en carrera, comenzar tan atrás en un circuito urbano como Albert Park suele dificultar considerablemente cualquier intento de remontada.