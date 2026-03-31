Colapinto llevará de nuevo la Fórmula Uno a la Argentina con una exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto se desplaza en su monoplaza E20 de Alpine ( FUENTE EXTERNA )

El piloto argentino Franco Colapinto, de la escudería BWT Alpine de Fórmula Uno, protagonizará una exhibición con el monoplaza E20 en las calles de Buenos Aires el próximo 26 de abril.

De esta forma, se convertirá en el primer argentino en conducir un vehículo de Fórmula Uno sobre el asfalto de la capital argentina, en concreto del barrio norteño de Palermo, según informó este martes en un comunicado la escudería.

En un evento que han calificado de "histórico", el piloto de Pilar (provincia de Buenos Aires) conducirá el E20 de Fórmula 1 de 2012, propulsado por un motor Renault V8 y decorado con los colores de BWT Alpine.

El Recorrido

Las Avenidas Libertador y Sarmiento se transformarán en un circuito urbano de 2 kilómetros, donde se completarán dos recorridos oficiales del evento.

"Conducir en casa con un coche de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de agradecer, aunque sea un poquito, todo el apoyo y el cariño que he recibido desde muy pequeño, que me impulsa cada día a seguir soñando con alcanzar todas mis metas profesionales. Cada mensaje, cada bandera y cada ánimo siempre han estado ahí. Esto es para todos vosotros, para disfrutar juntos de este momento tan especial", señaló el piloto.

La exhibición forma parte del festival 'Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026', que también contará con experiencias únicas para los fans y los invitados, un foro y actuaciones musicales, entre otras actividades.

Así, Argentina volverá a revivir la pasión de la Fórmula Uno en el país, que desde 1998 no celebra su Gran Premio en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

En julio pasado, el alcalde de Buenos Aires, el conservador Jorge Macri, anunció que la capital argentina volverá a albergar desde 2027 el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP como "un primer paso para postular a la ciudad como sede de la Fórmula Uno".