Selección Nacional de kartismo participará en eventos internacionales

Pilotos dominicanos que estarán participando en las competencias internacionales ( FUENTE EXTERNA )

La Republica Dominicana dirá presente en los eventos internacionales FIA Academy Trophy en Bélgica y España además del Latinoamericano de kartismo en Costa Rica, con la selección nacional de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), en las categorías mini, junior, senior y master.

Adriano Abreu Sued, presidente de la FDA, junto a Raymi Guzmán presidente del Club Dominicano de Corredores de Kartismo (CDCK), resaltaron el nivel de los pilotos que estarán participando en ambos certámenes que se celebrarán durante varios fines de semanas consecutivos.

Alonso González y Luis Cifre estarán compitiendo en el evento europeo FIA Academy Trophy en las categorías junior y senior respectivamente, enfrentándose a una parrilla de más de 60 pilotos por categorías, en el Kartódromo Internacional Lucas Guerrero - Chiva-Valencia en España y el Karting Genk – Genk en Bélgica.

Mientras que en el Kartódromo P1 Speedway de San José, Costa Rica, estará el mayor número de la selección con Raymi Guzmán Jr, Ramses Santos Jr, Edder Herrera Jr., Sebastián Berroa, Shamir Licairac, Alaia Medina, Ethan Pichardo, Manuel Troncoso, Axel Cabrera, Santiago Benito y Nico Benito.

Ambas selecciones estarán acompañados por un equipo técnico, Adriano Abreu Sued y Kris Haase estarán junto a los pilotos González y Cifre, así mismo Carlos Abreu y Alain Giraldi estarán en Centroamérica, al tiempo el director de Comunicaciones de la FDA, Aquiles Ramírez, estará en Costa Rica como jefe de la delegación representando la institución de la mano con el presidente del CDCK.

Este año Alonso González, quien pertenece al equipo AKM Motorsport de Marco Antonelli con el cual corre el campeonato europeo, estará haciendo su debut en el FIA Academy Trophy Junior, mientras que para Luis Cifre es su segunda participación.

La República Dominicana hace valer su plaza como miembro de la FIA a través de la FDA, al mismo tiempo, también es la segunda vez en año consecutivo que la selección nacional viaja a Costa Rica para el latinoamericano.

Los logros

En el territorio centro americano Axel Cabrera logró el segundo lugar de la categoría Vortex VRL Senior y el tercer lugar del Campeonato Latinoamericano 2025, mientras que Raymi Guzmán obtuvo el tercer lugar de la categoría Junior, ambos manejando bajo la lluvia.