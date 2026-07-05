Charles Leclerc gana en Silverstone

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Silverstone (Inglaterra); donde el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) concluyó -tras sufrir un par de averías y una sanción por superar los límites de pista- decimosexto.

Leclerc, de 28 años, logró su novena victoria en la F1, la primera de la temporada, al ganar en Silverstone, por delante de los ingleses George Russell (Mercedes) y el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, una carrera que concluyó por detrás del coche de seguridad que había entrado unas vueltas antes, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Investigación a Hamilton

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron duodécimo y decimoctavo una carrera tras la cual está siendo investigado Hamilton, por una posible infracción de pilotaje durante las banderas amarillas -que le podría costar el podio e, incluso quedar fuera de los puntos-, y que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó noveno.

El inglés Lando Norris (McLaren), que podría 'heredar' el tercer puesto de Hamilton si éste acaba siendo sancionado, cruzó cuarto la meta, un puesto por delante del francés Isack Hadjar (Red Bull), en una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) concluyó decimoquinto.

Los dos pilotos de RB, el neozelandés Liam Lawson y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad, concluyeron sexto y séptimo, respectivamente.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) cruzó octavo la meta, un puesto por delante de Colapinto.

Próximo Gran Premio

El francés Pierre Gasly, compañero del argentino, capturó el último punto en liza al acabar décimo, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren).

El próximo Gran Premio, el de Bélgica, se disputará dentro de dos fines de semana en el circuito de Spa-Francorchamps. EFE

arh/jl