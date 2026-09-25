George Russell saldrá primero este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto británico de Mercedes, George Russell, compite en el Gran Premio de los Países Bajos en agosto de este año. ( ARCHIVO/ EFE )

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato, saldrá primero este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

Russell, de 28 años, logró su duodécima 'pole' en la F1, la quinta del año, al dominar este viernes la sesión de calificación, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial-, con un minuto, 42 segundos y 526 milésimas, 837 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

Orden de otros pilotos

El español Carlos Sainz (Williams), que será investigado por posible irregularidad durante un periodo con bandera amarilla, arrancará noveno, un puesto por delante del argentino Franco Colapinto (Alpine), en una carrera que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del certamen con 81 puntos de ventaja sobre su compañero, afrontará desde la decimosexta plaza.

El de Bolonia rompió la suspensión delantera izquierda en la primera ronda y no salió en la Q2.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), tercero, y el francés Isack Hadjar (Red Bull) saldrán desde la segunda fila, una por delante de la que ocuparán los ingleses Lando Norris (McLaren), que defiende título, y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari).

El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, arranca séptimo; en una cuarta fila que completa el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La carrera, prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros, arranca este sábado a las nueve de la noche hora dominicana.