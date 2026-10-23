Ferrari da el primer golpe en Austin con Leclerc al frente de las prácticas

El monegasco Charles Leclerc de Ferrari, se prepara para participar en una sesión de entrenamientos. ( ARCHIVO/ EFE )

Charles Leclerc (Ferrari) comandó la primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de los Estados Unidos, que tampoco permitió extraer demasiadas conclusiones tras una hora de pruebas, cartas escondidas en una pista marcada por los baches y la exigencia de los límites de pista.

El piloto monegasco consiguió la respuesta de las mejoras que Ferrari traía a Austin y marcó la pauta durante casi toda la sesión, aunque Max Verstappen (Red Bull), segundo clasificado, Mercedes y McLaren optaron por una versión conservadora y por no enseñar sus cartas.

La entrada en funcionamiento del neumático blando, a falta de treinta minutos, dio el primer sobresalto a la escudería italiana con el asalto al liderato de Verstappen, si bien Leclerc volvió a tomar la batuta de mando y los favoritos estabilizaron sus tiempos y maximizaron las probaturas.

El vigente campeón del mundo, Lando Norris, se encaramó a la tercera plaza en una sesión tranquila que dejó a los siete primeros clasificados en apenas 0.734 segundos, lo que deja el transcurso del fin de semana en el aire.

Andrea Kimi Antonelli, que podría ser campeón del mundo en el Gran Premio de Estados Unidos, centró su trabajo en probar los tres compuestos de neumáticos y adquirir sensaciones en el asfalto tejano, mientras que su compañero George Russell dejó atrás unas incidencias en el alerón delantero y una pasada de frenada para adjudicarse la cuarta posición.

Le secundaron

Lewis Hamilton (Ferrari) y Óscar Piastri (McLaren) escoltaron a los Mercedes en unos Libres 1 de muchísima información con su ingeniero del inglés y en los que el australiano no terminó de dar el paso para acercarse a su compañero de escudería.

El brasileño Gabriel Bortoleto ofreció la nota positiva y dio la sorpresa tras elevar su Audi a la octava plaza, a menos de un segundo del liderato, mientras que el sufrimiento lo constataron los Williams de Carlos Sainz y Alexander Albon, que tardaron más de 50 minutos en marcar tiempo y se quedaron a un mundo de la competitividad del resto de la parrilla.

Aston Martin abogó por trabajar en su adaptación a los neumáticos y las condiciones de pista y al trabajo en curva lenta, a pesar de la alta velocidad del trazado en el primer sector, y consiguió situar a Fernando Alonso en la duodécima posición, mientras que el argentino Franco Colapinto tan solo pudo subirse al decimoséptimo puesto con su Alpine.

Los Libres 2 retomarán la acción del Gran Premio de Estados Unidos a las 6:00 p.m. hora dominicana, en una sesión en la que los equipos seguirán adaptándose al asfalto estadounidense.