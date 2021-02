Alex Márquez lo tiene claro y quiere "crecer como piloto"

Durante la presentación del LCR Racing, realizada en las instalaciones del Teatro de Cervera (Lérida), Alex Márquez no negó que tiene "un duro trabajo por delante, pero es parte de nuestro trabajo y estos momentos duros son los que luego hacen que sean más especiales los buenos resultados, los podios, te hacen más fuerte", ha asegurado el pequeño de los hermanos Márquez durante la presentación de su nuevo equipo LCR Racing.

"Eso aporta más tranquilidad, ya que con un equipo más pequeño también existe un contacto más directo y más familiar, con mucha comunicación, como a mi me gusta", destaca Alex Márquez.

Si bien reconoce que entre las desventajas está que "no es un equipo oficial, que también es muy bonito, pero no tiene porqué aportar beneficios de entrada. Mi llegada al Repsol Honda no fue algo natural y creo que es importante seguir quemando etapas, decidí decir que sí a esta oportunidad porque podía crecer mucho más como piloto", aseguró Alex Márquez.

El pequeño de los hermanos Márquez no descartó ningún resultado pues "si se ha demostrado algo este año pasado es que nada es imposible en MotoGP, con los nuevos neumáticos y con todo lo diferente que es".

"Es difícil, pero a base de trabajo se puede conseguir todo, no es algo que me obsesione, si tiene que llegar llegará, lo que me obsesiona es trabajar bien y seguir con la evolución que se vio en la segunda parte de la pasada temporada. Estar entre los siete o cinco primeros sería un buen rendimiento y resultados", recalcó Alex Márquez durante la presentación del equipo.

Al ser preguntado por el regreso de su hermano, aunque no le gusta hablar, reconoció que "hay que ver cómo vuelve Marc, habrá que ver en que condiciones vuelve, pero es pronto para hablar y si los rivales lo citan como favorito es por meter presión. Favoritos son todos los que están en la parrilla de salida y quienes están más preparados para luchar por el título se verá rápido en las primeras carreras".