$!Aston Martin presenta su proyecto con Sebastian Vettel y Lance Stroll

El nuevo AMR21, impulsado por un motor Mercedes-AMG F1 M12 E Performance y turbo alimentado con recuperación de energía híbrida, rodará por primera vez en Silverstone el 4 de marzo, antes del programa de pruebas de Bahrein, entre el 12 y el 14 de marzo.

"He soñado con este día durante mucho tiempo. Siempre he sido un aficionado a los coches y también me ha gustado competir. Mi primer sueño fue tener un equipo de Fórmula Uno y el segundo adquirir una participación significativa en Aston Martin Lagonda, pero hoy se fusionan esos dos sueños", destacó Lawrence Stroll.

"El equipo que diseñó y construyó este nuevo Aston Martin, los 500 hombres y mujeres que conciben, fabrican, construyen y preparan nuestros coches para que podamos competir en la cima del automovilismo mundial, siempre ha dado el máximo y ahora tenemos el poder para golpear aún más fuerte", declaró Stroll.

El director ejecutivo de Aston Martin Lagonda, Tobias Moers, señaló que hoy era "un momento verdaderamente histórico para Aston Martin, ya que regresamos a la cima del automovilismo por primera vez en más de 60 años".