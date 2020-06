$!Entrevista AP: Wallace adquiere voz en la NASCAR

En cambio, no ha recibido normalmente mucho apoyo de las empresas del país.

La escudería Richard Petty Motorsports no ha sabido de algún nuevo patrocinador potencial que busque apoyar a Wallace en la pista.

“No, nada”, dio Wallace el viernes, durante una entrevista con The Associated Press. "Están sucediendo muchas cosas, y una parte de mí piensa: ‘¡Diablos!, siempre me dijeron que ganar haría que llegaran los patrocinadores’. Ganamos un par de veces y nunca llegaron.

"No estoy haciendo esto por el patrocinio", recalcó. “Lo estoy haciendo porque creo en esto. Si los patrocinadores llegan, estarán mostrando apoyo, que creen en el mensaje y que se alinean con los mismos valores principales que yo tengo. Eso es importante”.