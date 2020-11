$!Hamilton y Schumacher, dos brillantes versiones del automovilismo

“Michael tenía más disciplina y preparación, estaba más en la dinámica de equipo. Lewis tiene otro carácter y un estilo de vida que no estaría bien si tuviera un coche normal, porque sus jefes no estarían contentos", opinaba Fernando Alonso de ambos el pasado enero.

“Cada uno tiene su carácter, tanto Schumacher como Hamilton dominaron gracias a las prestaciones de los coches, algo que les ha permitido hacer lo que querían fuera de la Fórmula Uno”, reconocía el piloto español Fernando Alonso en una entrevista al diario italiano “La Gazzeta dello Sport” el pasado enero.

“Michael tenía más disciplina y preparación, estaba más en la dinámica de equipo. Lewis tiene otro carácter y un estilo de vida que no estaría bien si tuviera un coche normal, porque sus jefes no estarían contentos", opinaba Alonso que prepara su regreso a la Fórmula Uno la próxima temporada con Renault y que ha tenido a ambos pilotos como rivales.

EL FUTURO DE HAMILTON, EL PRESENTE DE “SCHUMI”

A sus 35 años, Hamilton no parece tener rivales para obtener su octavo título y alguna más si se lo propone. "Me siento como si acabara de empezar. Y físicamente me siento en forma".

El británico reconocía su fortaleza tras vencer en el Gran Premio de Turquía el pasado 15 de noviembre y celebrar su séptimo campeonato de Fórmula Uno, recordando que vio por televisión cuando Michael Schumacher alcanzó su último título mundial, en 2004. "Me dije, 'guau', esto es impresionante", rememoraba Hamilton.

Sobre su futuro, el conocido “Barón Rojo” ha dejado abierta la posibilidad de que no vaya a seguir en el Mundial la próxima temporada. “Tengo muchas cosas en mi mente. Me gustaría estar aquí (en Mercedes) el año que viene pero no hay garantías de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo dirá", apuntó el británico al portal motorsport.com el pasado 1 de noviembre.