$!Julian Alaphilippe gana la tercera etapa y es el nuevo líder del Tour

“Me sentí ‘Ok’ dado el hecho de que las ascensiones cortas no son necesariamente lo que más me gusta”, indicó por su parte su compañero Thomas.

“Estaba muy motivado”

La escapada del día se formó a partir del kilómetro 5 e incluyó a un belga, Tim Wellens, y a cuatro galos (Yoann Offredo, Anthony Delaplace, Paul Ourselin y Stéphane Rossetto). Ayudado por un viento favorable, el quinteto llegó a disponer de más de seis minutos de ventaja, pero el pelotón mantuvo siempre la presión.

Wellens, que se enfundó el maillot a lunares como líder de la montaña, dejó atrás a sus compañeros de fuga cuando quedaban 50 kilómetros de meta, pero el pelotón le atrapó en lo más alto de la cota de Mutigny (900 metros, un 12,2% de pendiente), que cruzó en cabeza justo por delante de Alaphilippe, antes de detenerse por un pinchazo.

Alaphilippe apareció en este “muro” y arremetió en el descenso, abriendo una distancia de 50 segundos con el pelotón, un margen suficiente para imponerse pese a que el final picaba hacia arriba.

En la primera etapa de esta edición de 2019 que pisaba suelo francés, Alaphilippe sumó su tercera victoria en el Tour, un año después de haber recolectado un triunfo en los Alpes, otro en los Pirineos y el maillot de la montaña.

“Estaba muy motivado para hacer una gran etapa, el recorrido me iba bien”, declaró Alaphilippe, muy emocionado. “Tuve cuidado de no verme involucrado en ninguna caída. Sentí que no iba demasiado mal de piernas, en la última subida difícil. Pero no pensaba quedarme solo tan lejos de meta. Cuando vi que tenía 30 segundos, lo di todo”, radiografió el vencedor del día.

“He soñado tanto con este momento. Sabía que me esperaban, he respondido. Es un momento de mi carrera que no voy a olvidar”, explicó ‘Alaf’ derramando unas lágrimas.