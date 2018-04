La Fórmula Uno más disputada llega a Bakú, territorio incómodo para Hamilton

“El año pasado tuvimos una lucha dura con Ferrari. Sin embargo, no fue nada comparado con la intensidad de la batalla de este año”, reconoció esta semana el responsable del equipo Mercedes, el austríaco Toto Wolff.

El tetracampeón mundial británico (2008, 2014, 2015 y 2017), segundo actualmente tras el también cuatro veces campeón Sebastian Vettel en el Mundial de pilotos, todavía no se ha subido a lo más alto del podio en lo que llevamos de campeonato, mientras el de Ferrari lo hizo en Australia y Baréin, y Ricciardo en China.

REDACCIÓN DEPORTES. La Fórmula Uno llega este fin de semana a Bakú, sede de la cuarta carrera de esta temporada en la cual ya han ganado Ferrari (el alemán Sebastian Vettel, dos veces) y Red Bull (el australiano Daniel Ricciardo), pero no Mercedes ni el británico Lewis Hamilton, que afronta un circuito incómodo para él.

El propio Hamilton reclamó tras el cuarto puesto en el Gran Premio de China que tenía que “comenzar la escalada” y dejar de perder “puntos valiosos”, tras una carrera en la que tuvo la suerte de que Vettel terminó octavo, perjudicado por un toque con el holandés Max Verstappen (Red Bull), por lo que la distancia entre ambos es de apenas nueve puntos (54 de Vettel, 45 de Hamilton).

Tanto la escudería de las ‘flechas plateadas’ como el propio Hamilton saben, además, que el circuito urbano de Bakú no es el mejor lugar para el piloto de Stevenage (Reino Unido), ya que se trata de la única cita de esta temporada en la que el británico no se ha subido nunca al podio y la única junto con el circuito Paul Ricard de Francia en la que no ha logrado nunca la victoria.

En el curioso circuito urbano de Bakú, uno de los más largos del campeonato (6.003 metros) que arranca con cuatro curvas de 90 grados con una larga recta entre la segunda y la tercera, y pasa después a una zona revirada y muy estrecha para terminar en una larguísima recta, hasta ahora solo se han disputado dos carreras.

La primera, en 2016 y como Gran Premio de Europa, fue para el alemán Nico Rosberg (Mercedes), retirado tras ganar el Mundial en 2016, que hizo un ‘Grand Slam’ en la capital azerí con ‘pole position’, triunfo en la carrera y vuelta rápida de la prueba.