$!Lance Stroll saldrá primero en el Gran Premio de Turquía

"No puedo plasmar en palabras lo que siento ahora mismo, no me esperaba acabar tan adelante, porque justo antes de la calificación no sabía si realmente seríamos tan competitivos", explicó Stroll, primer canadiense que firma una 'pole' en F1 desde que lo lograra por última vez Jacques Villeneuve en 1997 y en España, en el Gran Premio de Europa, que se disputó ese año en el circuito de Jerez.