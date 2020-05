$!Marc Gené pronóstica futura de Carlos Sainz en la Fórmula 1

R: Como todo en la vida, los extremos no son buenos. Me gusta viajar, pero muchas veces seguramente es excesivo. Igualmente, yo soy una persona muy casera y moverme mucho no es lo que realmente me llena. Puedo estar muchos días seguidos en casa y anímicamente estar bien.

P: ¿Cómo ha llevado la preparación física durante el confinamiento?

R: Tengo un pequeño gimnasio en casa y ahora es el momento de mi vida que estoy más musculado. Cuando viajas mucho, en los hoteles acostumbras a tener 'jet lag' y da pereza entrenarse en esas circunstancias. Durante el confinamiento he hecho muchos estiramientos y la parte aeróbica es la que peor he llevado porque no tengo máquinas de este tipo en casa, las encuentro muy aburridas. Lo que más he echado de menos es poder nadar.

P: En otros deportes, se habla de un mes de entrenamiento para que el deportista pueda volver a ser competitivo en alto nivel. ¿En la Fórmula 1 los pilotos también necesitan este tiempo?

R: Yo creo que no. Todos los pilotos habrán hecho simulador durante este tiempo. Estoy seguro que físicamente cuando los pilotos lleguen a Austria no tendrán problemas porque en este aspecto no es un circuito duro. Y durante este parón de tres meses, en el cual nadie ha podido conducir un coche de carreras, con el simulador se ha podido seguir trabajando la parte mental. La clave es que los pilotos puedan hacer antes un poco de karting para desoxidar los músculos y las sensaciones.