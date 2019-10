$!Márquez da un paso al frente con amenaza de tifón

Binder, líder inicial de la sesión, vio como poco a poco sus rivales le fueron superando y no fue hasta la última vuelta cuando recuperó buena parte del terreno cedido, aunque sin opción de doblegar a un Alex Márquez que mostró y demostró la solvencia y resolución que debe tener el líder de la categoría.

Las prisas, para otros, no resultaron buenas consejeras pues el australiano Remy Gardner (Kalex), entre los mejores de la jornada, se fue por dos veces al suelo, primero en la curva once y después, casi al final de la jornada, en la curva cinco, en ambos casos sin consecuencias para su integridad física y con daños menores en su moto que no le impidieron regresar hasta su taller sobre ella, aunque le relegaron a la decimonovena posición en la general y, por tanto, obligado a pasar, por ahora, por la primera clasificación.

Con el mejor tiempo para Alex Márquez y la segunda plaza de Brad Binder, la tercera fue para el español Jorge Martín, compañero de equipo del surafricano y quien rindió a un muy alto nivel según fue pasando la jornada, lo que no se puede decir de Augusto Fernández (Kalex), segundo en la clasificación provisional del mundial, a 40 puntos del piloto de Estrella Galicia 0'0, que tuvo más problemas de los inicialmente previstos para conseguir estar con los mejores.

Fernández se tuvo que conformar con la duodécima posición, por delante de su compatriota Iker Lecuona (KTM), pero por detrás del alemán Marcel Schrotter (Kalex), aunque todos ellos metidos en la segunda clasificación directa si las intensas lluvias, como anuncian las previsiones, se convierten en protagonistas de la jornada.

Jorge Navarro (Speed Up), no estuvo tan afortunado y acabó relegado a la decimoctava posición, justo por delante de Remy Gardner, aunque peor le fue a Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que acabó vigésimo sexto.