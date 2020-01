'Nani' Roma: 'Fernando Alonso está haciendo una súper carrera y va a mejorar'

Pregunta: ¿Qué balance haces de la primera semana de Dakar?

'Nani' Roma: Ha sido una primera semana muy dura, mucho más de los que esperábamos. Más que nada estoy triste por que donde estamos no es el potencial del coche. Los tres primeros días tuvimos pequeñas tonterías con cables, conectores y sensores que no funcionaban. Eso nos retrasó mucho, pero esto es el Dakar.

P: ¿Qué aspectos positivos tiene el Borgward?

N.R.: El coche tiene potencial a nivel de robustez. Las piezas y las transmisiones han aguantado perfectamente. Lo que no teníamos controlados son estos detalles de juventud que nos han hecho estar más atrás de la cuenta. Hay que aceptarlo. Sabíamos a lo que jugábamos. A veces te da rabia porque justamente hace un año estaba peleando por ganar el Dakar. Ahora las circunstancias son diferentes. Cada día aprendemos del coche y en lo que podemos hacer para el futuro.

P: ¿Es este el Dakar donde más incómodo para ti?

N.R.: Es una situación que yo la he buscado. He querido hacer una cosa diferente, pero no imaginábamos todos estos detalles que nos han pasado esta semana. A veces hay que tomar riesgos y hay que aceptar las consecuencias. Queda una semana, queda mucho Dakar y muchas cosas por pasar e intentaremos todos aprender.

P: ¿Crees que el Borgward podrá mejorar su rendimiento en la arena, superficie donde se disputará la segunda semana de rally?

N.R.: Esperemos. Si es muy rápida, no nos irá bien. Si es menos rápida, será mejor para nosotros. Ayer cambiamos el ajuste de las suspensiones y mejoramos, pero hemos visto que cuando vamos muy cargados aún nos falta y nos penaliza mucha la relación de cambio, pero esto no lo podemos cambiar. Antes de venir sabíamos que el fabricante tarda seis meses en enviarte las piezas.