$!Sebastian Vettel asegura que Ferrari no es favorito para el GP

En las cuatro ediciones del Gran Premio de México desde 2015, Ferrari no tiene ninguna victoria. En 2017 Kimi Raikkoinen quedó tercero y en 2018 Sebastian Vettel fue segundo

El alemán, piloto de Ferrari, Sebastian Vettel aseguró este jueves que su escudería no es favorita para ganar el próximo domingo el Gran Premio de México, donde no ve la bandera a cuadros desde 1990.

“Definitivamente, no somos favoritos, hay que ver la pista, es complicada, hay muchas curvas, por lo que no nos servirá de mucho la eficiencia aerodinámica, esa parte de nuestro auto no será un factor a favor para nosotros”, explicó el alemán en conferencia de prensa en el Autódromo de la Ciudad de México.

“Tenemos que reconocer que en este 2019 las curvas han sido nuestra debilidad y vamos a ver cómo lidiamos con ellas en este circuito”, agregó.

En las cuatro ediciones del Gran Premio de México desde 2015, Ferrari no tiene ninguna victoria. En 2017 Kimi Raikkoinen quedó tercero y en 2018 Sebastian Vettel fue segundo.