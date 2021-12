$!Muere en Dakar Lamine Diack, cacique del deporte mundial condenado por corrupción

El primer presidente no europeo de la máxima instancia mundial del atletismo (de 1999 a 2015), político de gran talla en su país (alcalde de Dakar de 1978 a 1980, parlamentario de 1978 a 1993), vio ensombrecida su carrera en los últimos años por la acumulación de acusaciones contra él.

Pero no fue hasta le final de su cuarto mandato cuando aparecieron las primeras sospechas de una cultura de la corrupción bien anclada, con ramificaciones familiares. Su hijo Papa Massata, exconsejero de márketing de la IAAF, también fue juzgado en París por corrupción y blanqueo en banda organizada en este caso.

"No deja una imagen muy reluciente para el atletismo", declaró a la AFP Bernard Amsalem, expresidente de la Federación Francesa de Atletismo (2001-2016) y miembro del consejo de la IAAF (2011-2019).

"Funcionamiento muy opaco"

"El funcionamiento era muy opaco y creo que (Diack) se vio superado por los acontecimientos. Nunca debería haber dado tantas responsabilidades a su hijo. Otros no lo habrían hecho. Está claro que no controló nada y que no estaba al tanto".

Una extrabajadora declaró a la policía durante la investigación: "Pienso que Lamine Diack e creyó Robin Hood, recogiendo el dinero de los dopados para salvar a los senegaleses, pero esto es solo mi opinión".

Pese a las sombras de corrupción, Diack podía vanagloriarse de haber mundializar el primer deporte olímpico. En el plano contable, los ingresos de televisión y de patrocinio aumentaron en esos 15 años a más de 1.000 millones de dólares, aunque se vieron recortados posteriormente por los escándalos.