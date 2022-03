Asaltan atleta en Boca Chica; lo hieren a machetazos

Una banda, armados de machetes, asaltaron y le mutilaron tres dedos de su mano derecha al campeón nacional de ultra maratonismo Pedro Guzmán en momentos en que este realizaba entrenamientos al aire libre, en Boca Chica, presumiblemente para robarte un celular.

Guzmán pidió la intervención del director de la Policía Nacional, Mayor Gneral Eduardo Alberto Then, para que disponga de un mayor patrullaje en las calles y avenidas de Boca Chica y sectores aledaños y dé con el paradero de los integrantes de la banda.

Se recuerda Guzmán hizo récord nacional en el 2008 cuando corrió de forma ininterrumpida desde el monumento de Santiago hasta el parque Independencia en Santo Domingo, en un trayecto que recorrió 150 kilómetros.

Mientras entrenaba la tarde en el día 28 de febrero, fue interceptado por seis individuos, lo golpearon e intentaron asesinarlo a machetazos.

Escapó no sin antes recibir una herida cortante en el cráneo y cercenarle dedos de una de su mano derecha, "porque creyeron que me habían matado y por eso dejaron de darme más machetazos y se fueron y me dejaron en un charco de sangre”, apuntó.

Recordó que en otras ocasiones, varios ciudadanos han sido victimas del mismo tipo de agresión.