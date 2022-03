El COI lamenta decisiones que tuvo que tomar por invasión a Ucrania

Thomas Bach, (izq), presidente del Comité Olímpico Internacional, junto Vladimir Putin, presidente de Rusia. Ucrania ha sido invadida por Rusia, lo que ha provocado reacciones en el mundo deportivo. ( SERGEY BOBYLEV, TASS/SPUTNIK, KREMLIN POOL PHOTO VIA AP )

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), dijo este miércoles que las recomendaciones hechas desde su organismo contra Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania se han "tomado con mucho pesar en todos los aspectos, también por los atletas rusos".

El lunes, el COI, saliendo de su posición reservada habitual, pidió a las federaciones deportivas la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos tras la invasión de Ucrania.

"Hemos tomado esta decisiones con mucho pesar en todos los aspectos, también por los atletas rusos. Pero es responsabilidad del gobierno ruso. No podemos caer en la propaganda que llega de allí diciendo que es un acto político. Son las consecuencias de violar las leyes olímpicas por su Gobierno", dijo Bach.

"Esperamos que por interés, no sólo de los atletas, sino del mundo del deporte, esta situación termine tan pronto como sea posible y podamos volver a nuestra misión de tener a todo el mundo junto en torno al deporte", declaró en una rueda de prensa con medios internacionales en la que estuvo presente EFE, donde también explicó la no suspensión del Comité Olímpico Ruso argumentando que las sanciones van sólo contra aquellos que han impulsado la guerra.

Entre las sugerencias vertidas desde el COI se encuentra no organizar competiciones en ambos países y no permitir la participación de atletas y funcionarios rusos y bielorrusos en competiciones internacionales. En el caso de que esto no pueda evitarse, sugieren que al menos lo hagan como neutrales sin exhibir banderas, colores nacionales, símbolos o himnos.

Esto último es lo que sucederá en los Juegos Paralímpicos de Pekín que empiezan este viernes: "Es la recomendación número dos, el IPC ha tomado esta decisión que está en línea con las recomendaciones generales del panel ejecutivo. Respetamos por completo esta decisión".

En este sentido, se muestran satisfechos con la respuesta de las federaciones: "Estamos muy satisfechos de que muchas federaciones internacionales se sumen a estas recomendaciones y dejen claro que es una sanción contra el gobierno ruso, que son medidas de protección para la competición y los atletas. No van contra la gente rusa, contra los atletas rusos, contra las organizaciones deportivas rusas".

"La sanciones están dirigidas a aquellos que son responsables de la guerra. Sabemos que algunos de ellos están intentando hacernos creer, en un esfuerzo de propaganda, que esto es la politización del deporte. Es un truco de propaganda porque las sanciones son la consecuencia de la violación de las reglas olímpicas, nada más", recalcó.

Bach, afirmó: "Esta Guerra ha tenido consecuencias que afectan al mundo entero, no solo a Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Afecta a todos los aspectos de la vida, no solo a la política y la economía, sino también a la cultura, a los negocios y al deporte. El objetivo es contribuir a la paz a través del deporte. No pueden quedar dudas de dónde estamos en esta situación. Estamos del lado de la paz y queremos dejarlo muy claro".

Es "responsabilidad del gobierno ruso" y "consecuencia de la violación de la tregua olímpica y de la Carta Olímpica" El presidente del COI explicó que no puede darse una competición basada en la igualdad si los deportistas rusos pueden participar libremente y sus homólogos ucranianos son agredidos

No puede haber ninguna duda sobre nuestra posición en esta agresión, en esta guerra: estamos del lado de la paz"

Muchos deportistas ucranianos se han movilizado contra la invasión rusa de su país, hasta el punto de que algunos se han decidido a empuñar las armas

Por otro lado aseguró que no ha hablado con el presidente ruso, Vladimir Putin, que monitorizan la situación para adaptarse a ella en sus decisiones y que están intentando realizar un registro de los miembros de la comunidad olímpica ucraniana que ahora mismo son refugiados.

"No sabemos cuantos miembros de la comunidad olímpica ucraniana han dejado el país y son refugiados ahora mismo, ni dónde están. Estamos trabajando en ello y esperamos conocerlo pronto. Espero que podamos comunicarlo en los próximos días", aseguró.

Asimismo puso en valor a aquellos atletas rusos que defienden la paz: "Hemos visto a algunos dando su opinión en favor de la paz claramente. Por otro lado hemos visto a miles de rusos defendiendo la paz que han sido detenidos".

"Debemos tener en cuenta que aparentemente hay riesgo para los rusos de hablar en favor de la paz y no debemos interpretar un silencio como respaldo a la guerra. Hemos contactado con muchos directivos deportivos rusos y no hay duda de que están en línea con la paz y con la misión del comité", añadió.

En cuanto a su visión personal, indicó: "Es horroroso, No es la primera que hemos visto. Ves esas imágenes horribles, niños muriendo, niños que no pueden ir a la escuela... es horrible. Es una tragedia humana y va directo al corazón. A veces desearía poder hacer más".