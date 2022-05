Patricio López, la historia de un resurgir heroico

El 15 de diciembre de 2012 la vida cambió de forma permanente para Patricio López. Ese día solo recuerda que cuatro personas, en dos motores, lo convirtieron en víctima de un horrible atraco en cuyo acto le propinaron cuatro disparos.

Las huellas del inaceptable hecho todavía acompañan a López, quien como resultado quedó cuadrapléjico. Ese día fue a su casa materna a almorzar y al retornar hacia su vehículo, solo recuerda a esas personas “y desde ahí ya mi vida cambia”. Fue dejado en la acera, por muerto.

Dada esa situación, que amargó su Navidad, la de su familia y sus seres llegados, el agredido, que soportó cuatro disparos, debió luchar por recuperarse. “No me quedo así a sabiendas de que puedo hacer otras cosas. Me dedico a hacer terapia y dentro de la terapia descubro que puedo ser más de natación”, dijo.

Ese hecho, que quedó en el aire sin ser investigado a profundidad, sin que se conozcan los resultados, lo colocaron en una posición de aprendizaje, o se postraba para siempre o se decidía a caminar.

Y es así como a través de la terapia descubre el camino de la natación, hasta el punto que participó en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 donde por su logro, al quedar en octavo lugar, recibió el pergamino olímpico. “Para mí la natación es un estilo de vida y lo he dedicado 100 por ciento, eso me ha recuperado muchísimo”, señala el nadador, que en menos de cuatro años, después de ser dejado “por muerto” en la acera de la Sarasota, asistió a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 (sexto lugar) y antes al Mundial de natación.

“Me enamoro totalmente de la natación, porque dentro del agua yo soy otra persona. Doy el 100 por ciento o más de la milla extra”, señala.

Ahora busca asegurarse los puestos de los 50 metros pechos, el 150 combinado y el 200 metros libres para el Mundial paralímpico, lo cual dará los tiempos para los Panamericanos próximos y de ahí cruzaría a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El pasado 25 de marzo, Soto realizó una travesía desde San Soucí hasta la Plaza Juan Varón. “Lo hice en honor a mi padre, unos 45 minutos, un tiempo muy bueno”. Esto le sirve de preparación para sus futuras competencias.

Todo en el pasado

Dada su situación, López, quien es de carrera militar y alegadamente buscaban quitarle su arma ofrece una gran reflexión de vida. “Las soluciones hay que buscarlas. Si no hay solución no me quejo, porque no la hay y si la hay, tampoco porque la voy a buscar”, señala. Sobre el caso, decidió no profundizar. En realidad, como decidí enfocarme en esto -natación- y no buscar a ese tipo de personas. Ya ellos no me iban a devolver las piernas. Ya no iba a ser igual”, señala. Y agrega: “Hay personas que en realidad van a ser daño y ni saben lo que hacen. De verlos y conocerlos los perdonaría. Son unos más. No tendría ese rencor. Claro, no quiero saber ni quiénes son. No me interesa. Ya eso pasó”.