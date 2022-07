Equipo Banreservas-A, gana dos en softbol gubernamental

El equipo del Banco de Reservas salió airoso en sus dos compromisos, con victorias por nocaut, y el de la Corporación Dominicana de Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), dividió honores en el triangular categoría superior del VI torneo gubernamental que organiza la Asociación de Softbol del Distrito Nacional.

La justa está dedicada a Samuel Pereyra Rojas, administrador del Banco de Reservas y se compite por la copa Banreservas, Confraternidad y Armonía-2022.

Ambas victorias del Banreservas fueron por la vía del nocaut. Los partidos fueron celebrados en el estadio del club Los Trinitarios, en la Zona Oriental del Gran Santo Domingo.

Los banqueros vencieron al conjunto de la CAASD en su primer desafío por la vía del nocaut, 14-1. Joselito Vásquez en gran labor monticular, fue el pitcher ganador y perdió Cristian Martínez.

En la parte ofensiva se destacaron por los ganadores José Hernández con doble y tres singles, empujó tres y anotó dos; Henry Almonte con triple, doble y sencillo, anotó e impulsó tres vueltas y Johnny Cstro con jonrón y single. Por los vencidos Amparo Ulloa y Jean Carlos Rivas, pegaron dos sencillos cada uno.

Segundo partido En su segundo partido el Banreservas se impuso 15-1 al Instituto Cartográfico Militar, nuevamente con Vásquez en el montículo. Marcial Campo fue el derrotado.

Por los banqueros sonaron los bates de Henry Almonte, que pegó dos jonrones; Carlos Cruz y Vidal Pérez conectaron doble y sencillo cada uno.

En un tercer juego, la novena de la CAASD superó al del Instituto Cartográfico, siete vueltas a dos. El triunfo fue para Wilkin Florentino y perdió Carlos Araujo.

Se destacaron por los triunfadores Amparo Ulloa con doble y dos sencillos y Yovanni Pérez con dos singles, mientras que por los derrotados Lugery Paniagua y Randy Fernández pegaron dos sencillos cada uno.

Los juegos del sábado

El torneo continúa este sábado 2 de julio con seis partidos, tres doble encuentros en los estadios Miramar, Centro Olímpico No. 1 y Centro Olímpico No. 2; todos en la categoría C, a partir de las 2:00 de la tarde.

En el Centro Olímpico No. 1 juegan los equipos Seproi y la MESCYT y en el No. 2 se enfrentan ARS-Reservas y Zonas Francas. En el estadio de Miramar juegan los equipos AFP-Reservas y Banreservas-C, a partir de las 7:00 de la noche.

En la categoría superior En la categoría superior juegan un triangular los equipos Corporación Dominicana de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Instituto Cartográfico Militar y Banreservas-A, a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio del Club de CDEE.