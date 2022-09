París 2024 recortará gasto Olímpico con menos vehículos

Intentado recortar sus costos en un momento económico complicado, los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 indicaron el miércoles que buscan que los funcionarios utilicen menos vehículos de cortesía y viajen más en transporte público.

Los organizadores quieren utilizar menos coches y autobuses que en los Olímpicos de Tokio del año pasado, en el que hubo menos trabajadores y asistentes debido a la pandemia de COVID-19. Es por esto que oficiales que en el pasado utilizaron carriles especiales para los Olímpicos en dos años podrían utilizar el metro de París.

"Gracias al COI y al agrupamiento de una flota de vehículos reduciremos la cantidad de autos en un 30 a 40% con respecto a los últimos juegos", dijo el director ejecutivo del comité organizador Etienne Thobois durante una conferencia de prensa durante la visita del equipo de supervisión del Comité Olímpico Internacional.

La inspección de tres días para la planeación de los Olímpicos ocurrió mientras la inflación en Francia supera el 6% y ha puesto presión en el presupuesto de los juegos que excede los 8.000 millones de euros (8.050 millones de dólares).

Cambios

"Obviamente no soy ingenuo, entiendo que el mundo cambió", aseguró Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, líder del equipo de inspección del COI. "No hay país que no se ha visto afectado por la inflación".