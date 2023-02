El Comité Olímpico Dominicano está en números rojos por falta de fondos

El Comité Olímpico Dominicano está operando en rojo y la mejoría será a largo plazo. Así se conoció esta mañana durante un encuentro con la prensa en la que se informó sobre "La situación en la que se encontró el COD".

El informe de carácter financiero fue detallado por el tesorero del COD, José Mera, quien precisó que los datos ofrecidos se refieren básicamente al 2022.

Las elecciones para elegir el nuevo comité ejecutivo de este organismo se realizaron el pasado 1 de diciembre y al asumir la dirección de la instituticón, pocos días después, se encontraron con "158 mil 671 pesos con 61 centavos (RD$158,671.61)" en banco, dijo Mera en contraste con una cuenta por pagar de "27 millones 990 mil 958 pesos con 33 centavos (RD$ 27,990,958.33)".

En realidad el COD encontró dos millones 596 mil 724 pesos con 76 centavos (RD$2,596,724.76), solo que dos millones 438 mil, 53 pesos con 15 centavos (RD$2,438,053.15) pertenecen al programa Creando Sueños Olímpicos, lo que deja los ya mencionados RD$158,671.61.

El panorama del COD es crítico en términos financieros, pues los fondos que recibe en la actualidad resultan inferiores a los gastos operativos de la parte administrativa.

Como ONG, el COD recibe del Gobierno "34 millones de pesos", pero sus gastos sobrepasan los 38 millones de pesos. Es por eso que "si el Comité Olímpico Dominicano no logra conseguir una asignación extraordinario, no tiene manera financieramente de sobrevivir", dijo Mera. "Porque no tiene forma de cómo cubrir la carga mensual. Solamentle la nómina son dos millones y pico de pesos, sin los gastos operacionales", explicó.

Esa es la razón por la que el COD factura en rojo y tiene una ardua tarea para cerrar en azul.

El plan de este organismo es realizar una auditoría también de 2022, para lo cual se contratará una firma auditora de corte internacional, la cual hará una "revisión de procedimientos preacordados que abarcará el 2022 completo y ya de ahí en adelante el comité ejecutivo decidirá si hará una auditoría de años anteriores", expresó Mera.

Eso no incluye las pérdidas "que genera" el Albergue Olímpico Dominicano (Alodom) y COLIMDO TV. "Los gastos que tienen no se cubren con los ingresos que se están recibiendo. Eso ha llevado a un nivel de endeudamiento que tiene un límite y el límite se sobrepasó. No hay manera de cómo continuar manejando el COD de ese modo", dijo Mera.

El primer vicepresidente de esta institución habló de forma escueta al solicitar un turno: "Si yo hubiera estudiado periodismo, en mi caso particular diría que esta directiva encontró un Comité Olímpico (Dominicano) quebrado ética, moral y económicamente".

El presidente del COD bajó los grises del horizonte. "No mirar atrás. Mirar hacia adelante", expresó Garibaldy Bautista.

Dietas de Tokio 2020

Con respecto a la dieta o viáticos otorgados durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el caso específico de Geraldo Suero Correa, se determinó la creación de una comisión que estudiará lo ocurrido.

Según el reporte, el anterior comité ejecutivo, que encabezó el saliente presidente Antonio Acosta, había otorgado alrededor de medio millón de pesos a Suero Correa por su condición de jefe de misión de Tokio 2020.

Se dio crédito de que debido a la presión social posteriormente devolvió el dinero, pero solicitó una "compensación", la cual fue acogida por el entonces comité ejecutivo que le otorgó "600 mil pesos", a razón de "20 meses de trabajo", como jefe de misión.

Estamos en proceso de contratación.