El difícil camino de la gimnasia para ganar un puesto en el Mundial

Ganarse un puesto en un campeonato mundial se ha convertido en una complicación para la gimnasia de República Dominicana, claro, y otros países de América, con el nuevo sistema de clasificación de este deporte.

El presidente de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), Edwin Rodríguez informó que el equipo competirá en un campeonato panamericano de la disciplina en Medellín, Colombia que será del 26 al 28 de mayo. El equipo partió el domingo.

La selección se ha mantenido en su proceso de preparación.

El complicado campeonato es clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 (octubre 20/noviembre 5) y para el Mundial de Gimnasia en Bélgica, que será en octubre de este año.

Será el único clasificatorio para un puesto en los Juegos Panamericanos.

Si no logran puestos, no tendrán derecho al Mundial. "Antes iba directo, ahora tenemos un Panamericano y solo clasifican cuatro equipos de América al Mundial y antes iban ocho ó seis porque no había que eliminar", explica Rodríguez "y (solo) los mejores seis atletas de América ´all around´ (los seis aparatos) y 11 en femenino. Antes era abierto", con la ventaja de que como país, podía llevar hasta cinco masculino y cinco femenino.

Rumbo al clasificatorio 9 Gimnastas dominicanos asistirán al clasificatorio Panamericano en Medellín, Colombia, cinco en femenino y cuatro en masculino.





Eso cambió. "Ahora para América son seis. Se ha puesto difícil la gimnasia, cada día es más complicado", señaló.

En femenino avanzan 11 porque solo hacen cuatro aparatos.

Dijo que antes podía llevar los que él quisiera en individual.

El equipo de trampolín participó en el Panamericano de ese evento en Monterrey, México y "posiblemente cuando hagan oficial los resultados, clasifiquemos a los Juegos Panamericanos". El de trampolín no fue clasificatorio para el Mundial.

Los mejores irán al Mundial 6 atletas de América, únicamente, son los únicos que clasificarán al Mundial, distinto a ocasiones anteriores, en que se podía asistir de forma directa.

El equipo que partió a Medellín lo integran Yamilet Peña, Camil Betances, Ana Fuentes, Nashely Alba y Karla Polanco en femenino y el entrenador Andrés Sarcos.

En masculino, Audrys Nin Reyes, Leandro Peña, Geordy Ramírez y Wilfry Contreras y el entrenador Amaury Holguín. El delegado será Rodríguez.

Centroamericanos

Para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, informó Rodríguez, ya el equipo, conformado por cinco, clasificó completo en masculino en gimnasia artística y cuatro en gimnasia de trampolín.

En trampolín asistirán dos masculinos y dos atletas en la rama femenina.

En el caso del femenino, una atleta está asegurada en artística y se espera la participación de una más.

Las plazas en gimnasia, es el país que las gana, los dueños de los puestos surgen luego de una eliminatoria o control interno, señaló Rodríguez.

Como ejemplo está que para asistir al clasificatorio Panamericano de Medellín, Rodríguez informó que para sacar el equipo realizaron "cinco controles".

El federado dijo que espera realizar los fogueos necesarios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán del 23 de junio al 8 de julio.