Cinco boxeadores dominicanos suben al ring hoy en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Cinco peleadores dominicanos subirán al ring este jueves como parte del programa del torneo de boxeo de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El Comité Organizador de los Juegos adelantó el programa de competición de del torneo de este deporte, debido a la gran cantidad de peleadores, que subirán al cuadrilátero de estos Juegos.

Se trata de cuatro peleadores en masculino y una en femenino. "Aseguro que mínimo ganamos cuatro", dijo el presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Rubén García.

Cuba asiste a estos Juegos con un equipo femenino por primera vez en su historia.

Según un comunicado de prensa de la Federación Domnicana Originalmente la apertura estaba pautada para el 30 de junio. García dijo que en el torneo participarán como 20 países y cada uno tiene unos 13 boxeadores.

La dominicana Novoanny Núñez, en la categoría de los 54 kilogramos (kg) enfrentará a Krystal Rosado (Puerto Rico), en la novena pelea del cartel inaugural, pactada para las 6:24 p.m. (8:24 p.m. hora dominicana).

Yunior Alcántara (51 kg) enfrentará a Miguel Bernal (Panamá); 9:32 p.m. (11:32 p.m.).

José de los Santos (57 kg) chocará contra Ju-sean Shepherd (Barbados), a las 10:04 p.m. (12:04 a.m.)

Alexis de la Cruz (63 kg) enfrentará a Joshua Toussaint (Dominica) a las 11:40 p.m. (1:40 a.m.) y María Moronta (66 kg) enfrentará a Camila Camilo (Colombia) a la 1:00 a.m. (3:00 a.m.).

"Los boxeadores son una cantidad excesiva y para cumplir con el programa para la conclusión de los Juegos, deben de comenzar ahora", dijo García. "Son muchos países, y si no, no alcanza el tiempo".

Aspiración de medallas

El federado, quien se encuentra en República Dominicana, dijo que "el sorteo fue muy favorable".

García expuso las aspiraciones del equipo de boxeo en esta competición: "Nosotros aspiramos a quedar entre segundo y tercer lugar".

Al representar esos lugares informó que aspiran a "a más de 10 medallas, no sabemos el color, pero sí esperamos esa cantidad".

Dijo que esas son las aspiraciones de la selección dominciana pese a que "el deporte de nosotros (el boxeo) es el menos atendido" del país, ya que lo único que recibe del Miderec son las asignaciones mensuales.

Señaló que parte del equipo femenino asistió, como forma de preparación a un campeonato la India, de forma específica Miguelina Hernández, María Moronta y Stephany Almánzar a final de febrero.

En masculio nueve boxeadores estuvieron en el torneo mundial en Rusia en abril pasado, el equipo lo conformaron Junior Alcántara (48 kg), Yan Carlos Pérez (54 kg), José Luis de los Santos (57 kg), Alexis de la Cruz (60 kg), Johnny Fernández (67 kg), Miguel Áreas (71 Kg), Virgilio Eduarlin de los Santos (75 kg), Cristian Pinales (80 kg) y Daniel Guzmán (86 kg).

Dijo que el país está está bien situado en el mundo y América. "República Dominicana está ranqueada número 33 del mundo y son 204 federaciones en el mundo", señaló. "Y de todo América somos número siete".