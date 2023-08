La condición de Cofil es "innata"; atleta enfrenta un camino difícil

La condición de "hiperandrogenismo femenino" que presenta la medallista mundial Fiordaliza Cofil es un estado caracterizado por un aumento en la concentración, biodisponibilidad o acción de los andrógenos, los cuales son un grupo de hormonas que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y la función de las características sexuales masculinas en los seres humanos.

Son producidos principalmente "en los testículos en hombres y en menor proporción en las en mujeres de manera natural e innata en un 50% en las glándulas adrenales y otro 50% en los ovarios", explica la doctora Sherezade Hasbun, médico endocrinóloga e internista, presidente de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (Sodenn).

La hormona androgénica más conocida y es la testosterona y es esta normalmente más en hombres que en mujeres. Los andrógenos tienen varias funciones importantes en el cuerpo, que incluyen: Desarrollo de características sexuales secundarias y características típicamente masculinas, como el crecimiento de vello facial y corporal, aumento de la masa muscular, voz más profunda y desarrollo de la estructura ósea y muscular; por lo tanto, cuando se encuentra elevada de manera desproporcionada en las mujeres representa una condición de salud que puede tener diferentes orígenes y causas.

Según lo reglamentado por World Athletic (WA), antigua Federación Internacional de Atletismo, los parámetros de testosterona en sangre de las atletas femeninas no deben sobrepasar los 2.5 nanomoles/litro para todas las pruebas femeninas del atletismo, que antes era solo para las atletas de 400 metros y la milla. En el caso de la atleta dominicana Josefina Cofil, estos parámetros en sangre excedieron al punto de corte para la regla pautada.

La velocista Cofil fue separada de competir por la WA, por entender que viola la regla Diferencia de Desarrollo Sexual (DSD, por sus siglas en inglés).

La doctora Hasbun, nos comenta que desde el punto de vista de la competencia y bajo la regla DSD de WA, Cofil compite con ventaja. "Realmente, del punto de vista de la fuerza que los andrógenos pueden proveer, musculatura y la resistencia, sí pudiera tener una ventaja en relación a las demás competidoras femeninas.

Sin embargo, es una condición salud que ella no pidió tener, no es provocada con fines mal intencionados, eso también hay que valorarlo, las reglas también deben respetar y salvaguardar los derechos humanos de las atletas y no podemos ser excluyentes. No puede ser todo al límite de la exclusión porque ella tiene derecho a seguir participando, tal vez pudieran crear diferentes categorías o niveles de competencia".

De acuerdo a La WA en busca, según su regla, de esa manera, igualar más la competición.

"Le piden someterse a un tratamiento para poder estar en el mismo nivel hormonal bioquímicamente hablando que las demás competidoras", señala la profesional.

Pero esto habría también que llevarlo al plano de la salud y al deseo de Cofil como paciente quiera ser tratada".

"Le piden someterse a un tratamiento para poder estar en el mismo nivel hormonal químicamente hablando que las demás petidoras" Sherezade Hasbún “

Procedimiento

El proceso con la persona que sufre la condición de hiperandrogenismo va a depender de la etiología u origen del problema y los signos y síntomas que se presenten en esta patología.

Algunas soluciones, plantea la doctora serían las siguientes, sin que necesariamente sea el caso de la velocista dominicana.

Aclaró, antes, que el proceso "es costoso".

Pero dependiendo los síntomas presentes del paciente "podemos empezar incluso utilizando corticoides, que de hecho en la parte que tiene que ver con el deporte también están debidamente regulados".

Otro posible tratamiento llevaría a utilizar "anticonceptivos de baja carga hormonal para regularizar la parte que tiene que ver con la menstruación".

"Muchas veces tienen que, sobre estimuladas con estrógenos, hacer una sobre estimulación", explica la doctora.

Esto no necesariamente es el caso de Cofil.

Lo que enfrenta

Es normal que un tratamiento por el uso de medicamentos farmacológicos, tenga reacciones adversas.

La doctora Hasbún así lo explica. "Esos pacientes también tienen efectos adversos de los medicamentos mientras los utilizan, como malestar gastrico, sino también lo que puede venir posterior", señala.

El hecho de "inhibir", por ejemplo, una hormona que se llama LH, "también eso, al tiempo, puede traer consecuencias".

Puede volver

World Athletics separa de la competencia a la atleta por 24 meses, pero se da la excepción también por seis meses.

En el caso de Cofil, se desconoce el período.

Pero lo básico es que aún entre en la medida de los 2,5 nanomoles, la patología puede volver.

"Si no se corrige la causa sí. Hay que ver entonces cuál es la causa, cuál es el origen para saber el tratamiento", dijo Hasbún.

El paciente puede responder de manera positiva y puede ser que posteriormente esté bien, "pero debe estar siempre en constante evaluación médica endocrinológica".