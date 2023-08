El COE detiene campeonato de voleibol Copa Final Six; seguirá el jueves

El campeonato continental Final Six, de la zona Norceca, fue detenido esta tarde por motivos de la tormenta Franklin y acogiendo una medida del Centro de Operaciones de Emergencia.

Personal del COE se presentó en el Palacio Nacional de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de esta capital para sugerir que se detenga el campeonato que reúne a los seis mejores países clasificados del área Norete, Centroamérica y del Caribe.

La decisión del COE obliga ahora a replantear el calendario de juego. El campeonato continuaría el próximo jueves en horas de la mañana. Los partidos serán dados a conocer más adelante.

La medida fue tomada mientras se enfrentaban Cuba y Canadá. La transmisión de YouTube fue interrumpida por varios minutos y luego la comentarista y excapitana de la selección nacional de voleibol, Cosiris Rodríguez informó de la medida.

El anuncio fue emitido alrededor de las 3:30 de esta tarde.

Más temprano en el día, el director del COE, Juan Manuel Méndez rechazó el que se esté jugando un torneo de voleibol en medio de las condiciones climáticas que desde esta mañana afectan a República Dominicana.

Se detuvo "la competencia cumpliendo con las autoridades correspondientes, ya que se puede complicar la salida del personal de trabajo que tiene que dirigirse al trabajo y luego a sus casas", dijo Rodríguez.

Faltó la última jornada del partido de las Reinas del Caribe, que representan a República Dominicana y se enfrentarían a Puerto Rico. La revancha tendrá que esperar para ota ocalsión.

"Les exhortamos que estén atentos a las redes de las Reinas del Caribe en donde se va a informar el nuevo calendario de juego", dijo Rodríguez antes de despedir la transmisión.

Comunicado de Fedovoli: se detiene la Copa NORCECA Final Six



La Federación Dominicana de Voleibol y la Confederación Norte-Centroamérica y del Caribe de Voleibol (Norceca) anunciaron que el Torneo Copa Panamericana Norceca Final Six de Voleibol ha sido detenido para cumplir con el decreto presidencial de que a partir de esta tarde era no laborable por consecuencia de la entrada al país de la tormenta tropical Franklin.El presidente de la Norceca, Cristobal Marte Hoffiz, indicó que a las instalaciones del Pabellón de Voleibol se apersonó un personal militar donde conversaron con los directivos del voleibol y se acordó la detención del choque en el tercer parcial del juego que libraban Cuba y Canadá.Si este miércoles las condiciones climáticas son, como se ha venido pronosticando del paso de Franklin por el país, entonces, el torneo Copa Final Six se reanudará este jueves a partir de la tanda matutina (ocho de la manana) para completar los juegos de este martes (Canadá y Cuba y las Reinas contra Puerto Rico y luego, en la tarde y noche, completar la jornada completa, dijo Marte Hoffiz.Indicó que este miércoles se mantendrán dando informaciones para que el público tenga conocimiento sobre la continuación del evento internacional.