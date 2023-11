Marileidy Paulino vence el frío; resalta el relevo mixto y a José González

La velocista dominicana Marileidy Paulino se clasificó, en primer lugar, a la final de los 200 metros de los Juegos Panamericanos con un tiempo de 23.04 en la semifinal número 2 disputada este miércoles en el Estadio Nacional de Chile.

Gabriela Anahi Suárez (Ecuador) con 23.63 y Yunisleidy De La Caridad García (Cuba) con tiempo de 23.96 completaron las tres clasificadas de este heat.

En la primera semifinal, la también Martha Méndez no finalizó la carrera en la que entraron cinco finalistas para avanzar a la final de la prueba.

"La lluvia no me afectó, se me ha hecho más difícil el frío", señaló Paulino a RTVD, canal que transmite lo Juegos.

Paulino correrá la final este jueves a las 7:02 p.m. (6:02 p.m., hora dominicana), pero también tiene en agenda competir en el relevo femenino de 4x100. "Estoy bien preparda. Hice una buena preparación", señaló la corredora.

La velocista destacó la medalla del relevo mixto 4x400 que ganó junto con Anabel Medina, Robert King y Eugenio Suárez. Es la primera vez que se realiza este evento y el oro vino para República Dominicana.

"Muy feliz de poder compartir con esos buenos compañeros", dijo Paulino. "Nos estamos preparando para ir a los Juegos Olímpicos (de París 2024) a correr mixto".

Felicitó también a José González, ganador del oro de los 100 metros, quien es de su misma provincia, Peravia, y dijo que también espera verlo en los Juegos Olímpicos de París.