El aborrecible riesgo de República Dominicana por crisis en Comité Olímpico

Marileidy Paulino, candidata al oro y una sorpresa de las Reinas del Caribe por igual, se arriesgan a competir sin el uniforme tricolor dominicano en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿La razón?

La renuncia de los seis miembros del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano que resultaría en un escenario indeseable para la nación quisqueyana.

Lo de Paulino y las Reinas del Caribe es una posibilidad que puede crecer con los días si no es que la crisis que explotó el pasado martes se resuelve con tiempo.

Y pensar que los seis miembros renunciantes pasaron un año pensando en la renuncia.

Los Juegos París serán del 26 de julio al 11 de agosto.

Suramérica ya conoce un precedente con la situació del Comité Olímpico de Guatemala.

Por problemas internos de ese Comité, ese país compitió sin uniforme en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 y los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, por lo que usaron los uniformes de CentroCaribe Sports y Panam Sports, respectivamente.

Además del uniforme, los metales dorados ganados por ese país, tampoco se escuchó el himno nacional guatemalteco.

Imaginen a Paulino y el voleibol femenino en una situación similar, aun cuando un dirigente dominicano quitó peso a esa posibilidad.

Al marcharse seis miembros del comité ejecutivo obliga a una nueva asamblea eleccionaria con la salida de los tres vicepresidentes en ese orden de sucesión, José Manuel Ramos, Irina Pérez y Radhamés Tavárez, así como el cotesorero, Jorge Blas y los vocales, Francis Soto y Juan Núñez. Eso deja en cinco el comité ejecutivo del COD. Los dirigentes presentaron sus renuncias este martes.

Excepto Núñez, los restantes miembros que dimitieron pertenecen al grupo de Ramos, quien claramente aspira a presidir el COD. Núñez es del grupo de Antonio Acosta, el pasado candidato presidencial que perdió por un voto las elecciones pasadas, que ganó el actual presidente, Garibaldy Bautista. Ramos acudió al artículo 43 de los estatutos del COD.

Se trata de Mejía. Ciertamente es un miembro votante, pero dada su trayectoria desde que salió del COD en diciembre de 2020, el dirigente olímpico nunca ha participado en reuniones en la gestión de su sucesor Antonio Acosta y tampoco de la que preside Bautista.

No es lo único. Tampoco ha ejercido el voto ni con Acosta, ni tamppoco en las elecciones del pasado 1 de diciembre de 2022, la que ganó Bautista. Es cierto que es un miembro COI, pero para intervenir debería ser designado por ese organismo, ya que en lo personal él no ha ejercido su posición en el COD, aunque por estatutos lo tiene.

Mejía, que nunca ha ejercido el voto, realizarlo ahora inclinaría a favor de uno y en perjuicio de otro grupo.

Así, eso provocaría una nueva asamblea electoral para la elección de un nuevo comité ejecutivo.

El cálculo de Ramos es que Mejía descarte su voto, en un país que también es sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

COD dividido y otras situaciones

El comité resultante de las elecciones del 1 de diciembre entró dividido: el grupo de Ramos, el de Bautista y Chanlatte y lo cierto es que nunca han sido unidos.El organismo ha perdido la visagra que una este desarticulado movimiento. No existe un mediador para evitar que ocurra el mismo destino que el Comité Olímpico de Guatemala"Ramos no debió renunciar. Es una barbaridad que renunciara. Es una barbaridad lo de Chanlatte", dijo un dirigente olímpico. La intención de Ramos, agregó, "es ser presidente".La debacle del COD ocurre en el transcurso de un año olímpico y en un país que será sede de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, aunque un esperanzado dirigente señaló que "habrá COD y eso no será problema".El movimiento de Ramos abriría las puertas a Acosta y deja la posibilidad de que también ambos dirigentes puedan unirse, y de haber elecciones, destronar a Bautista, que luce la misión última.Como último paso, este remolino podría terminar en los tribunales. "No se descarta", dijo un dirigente.