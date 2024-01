El Comité Olímpico Dominicano está en apuros y da pasos tras solución de la crisis

Tres de los dirigentes que renunciaron del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano dejaron claro que están abiertos a conversar y buscar una solución al impasse que provocó la salida de otros miembros de ese organismo.

Pero dejaron claro que el secretario del COD, Luis Chanlatte, "el exsecretario", quiso llamarle el renunciante tercer vicepresidente, Radhamés Tavárez, representa "el 98 por ciento" de los problemas que se originan en el organismo.

El renunciante vocal, Franciso Soto al igual que José Manuel Ramos, cuestionan que el otro punto es el presidente Garibaldy Buatista "por su falta de autoridad".

Ha sido tradicional en este comité ejecutivo, electo la mañana del pasado 1 de diciembre de 2022 para dirigir la casa olímpica por cuatro años, solo que poco más de 13 meses, seis de sus miembros se marcharon. Además de Tavárez, Soto y Ramos, se marcharon otros tres: Irina Pérez, segunda vicepresidente; Jorge Blas, cotesorero y el también vocal Juan Núñez.

Pasos ante la crisis

El jueves se amagó con varias reuniones entre ambos lados, los salientes y los que se quedaron.

Diario Libre tiene conocimiento de que un grupo externo al COD está teniendo conversaciones para mediar en la crisis y buscar soluciones, ya que por ser un año olímpico hay que dar prioridad a que no se ponga en riesgo el desempeño del país en la principal cita deportiva del mundo.

Diario Libre conoció de una una carta con el objetivo de que sea firmada por las federaciones con el fin de lograr una convocatoria para la realizaciónn de una asamblea extraordinaria.

Otra salida sugerida, según una fuente, es que ambos, Ramos y Chanlatte se retiren del COD, pero el primero descartó esa posbilidad.

Lo que sí ha quedado claro es que la credibilidad del COD ha quedado en duda, después de que precisamente aseguraron encontrar una institución inestable. Los teléfonos de los dirigentes internos y otros externos han timbrado buscando respuestas sobre el barullo del COD.

Mejía precisa

El miembro COI (Comtié Olímpico Internacional), Luis Mejía, se refirió de forma pública al tema y expresó que pese a ser miembro votante, no ejercerá el voto. "Si no lo he ejercido, no lo voy a hacer ahora", dijo.

Sobre su participación en alguna decisión del COD, dijo que está ausente desde 2021. "De eso hay constancia porque la visibilidad de una persona no se puede ocultar", señaló en un mensaje que colgó en sus redes sociales.

Por ser miembro COI, Mejía es miembro del comité ejecutivo "exoficio" del COD, solo que ha declinado sentarse a la mesa de las decisiones. "No he regresado al Comité Olímpico Dominicano ni voy a regresar", señaló.

Mejía precisó que no es miembro del COI para RD y para tomar parte aquí debe de estar autorizado por el COI.

Hizo un llamado a la sensatez: "Tienen que ser personas sensatas y deben bajo cualquier circunstancias actuar de la mejor manera", manifestó.