Grupo renunciante del COD garantiza participación dominicana en Juegos Olímpicos

SD. Los dirigentes que renunciaron del Comité Olímpico Dominicano el pasado martes dejaron algo establecido y es que el tema no llegue a los tribunales. Eso, a todas luces, empeoraría más la deslucida imagen del COD.

Pero además de evitar los estrados, el renunciante primer vicepresidente del organismo, José Manuel Ramos, dijo que la crisis no afectaría la participación de República Dominicana en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Eso significa que de aquí a julio, fecha de los Juegos, los atletas dominicanos competirán con el uniforme tricolor de este país.

Ese martes gris renunciaron junto con Ramos, Irina Pérez, segunda vicepresidente, Radhamés Tavárez, tercer vicepresidente; Jorge Blas, cotesorero y los vocales, Francis Soto y Juan Núñez.

Ramos y Soto coincidieron en que el seretario general de la institución, Luis Chanlatte "representa el 98 por ciento del problema" del COD. No Tavárez como se escribió el pasado viernes.

Un dirigente olímpico dijo que mencionar lo de Chanlatte no es motivo de renuncia. Las diferencias de Ramos y Soto "lo que está es reflejando es un problema personal con ese dirigente que está ahí adentro" y esa "posición no obedece a que no se está desarrollando el Comité Olímpico Dominicano como está establecido en los estatutos".

Pasos de avance

Se han realizado varios movimientos en busca de llegar a una solución de la infame salida de los dirigentes deportivos.

El jueves hubo una reunión con un sector externo del COD que colabora en devolver el confort a la casa olímpica. Y el sábado se produjo una reunión en la que participaron algunos miembros renunciantes con el presidente del COD, Garibaldy Bautista y el tesorero, Jorge Mera. El encuentro terminó en buenos términos y no hubo un mediador.

Otros puntos

En el ambiente se debate la posibilidad de cambiar algunos puestos. Algunos dirigentes renunciantes piden la salida de Chanlatte para sentarse a la mesa del COD.

La reforma estatutaria también está en el ambiente, aunque sin fecha.

El tema del miembro COI (Comité Olímpico Internacional), Luis Mejía sigue latente, aún cuando ya dijo que no tomará parte en ningún voto, como lo ha hecho desde 2021.

El CTA (Comité Técnico Administrativo) es el que toma las decisiones administrativas del COD. Ramos ha dicho que la casa olímpica la dirigen tres personas, Bautista, Chanlatte y Jorge Mera, el tesorero. Pero por estatutos es como está mandado.

Autoridad de Bautista

Ramos insistió en que el presidente del COD debe de hacer sentir más su autoridad.

El CTA, un punto de desacuerdo

Uno de los puntos que representa algún desacuerdo es el CTA. Por estatutos solo entran presidente, secretario y tesorero. Sin embargo, un exdirigente del comité ejecutivo del COD dijo que durante la gestión del pasado presidente, Antonio Acosta, se subió a cinco. Solo que los restantes dos tenían derecho a voz, pero no a voto. En el mando actual, bajo Bautista, solo toman parte los tres mencionados. Otro punto es que al marcharse los seis, los restantes cinco no pueden firmar niguna carta, como ocurrió el viernes. La parte renunciante dice que no tienen derecho, pues ese comité ejecutivo está cesante. Varias reuniones, antes de las renuncias presentadas, las actas fueron firmadas solo por seis dirigentes y ahora ellos son cinco por lo que no procede, como tampoco la realización de reuniones con dirigentes presentes y otros virtuales, lo que rechazó Tavárez.