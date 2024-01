Crisis del COD: Garibaldy Bautista no quiere a José Ramos de vuelta al comité ejecutivo

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, expresidente le llama el grupo renunciante de ese organismo, quiere que los seis dimitentes retornen. Todos, menos uno.

Y se trata del primer vicepresidente renunciante, José Manuel Ramos.

"(el presiden te del Comté Olímpico Dominicano) Garibaldy (Bautista) yo lo sé, él no quiere que por lo menos José Manuel Ramos regrese" al COD, dijo el propio Ramos en conversación con Diario Libre.

"A él no le molesta (el secretario general) Luis Chanlatte", expresó Ramos, quien junto al segundo y tercer vicepresidente, Irina Pérez y Radhamés Tavárez, así como el cotesorero, Jorge Blas y los vocales, Francis Soto y Juan Núñez renunciaron del COD el pasado martes 9 de enero.

6 Días han pasado, desde que Bautista pidió solo "24 a 48" horas para dar una opinión sobre la dimisión de los seis dirigentes.

"Pero no es lo que ellos quieran, por eso hay que tener una posición institucional", dijo Ramos. Ese martes gris, Bautista dijo que en 24 ó 48 horas daría una respuesta del tema, pero no ha llegado.

"Él quiere que regresen los otros cinco, menos Ramos. Esa es la posición del presidente", agregó.

Ramos insistió en dejar claro que, en lo personal, no tiene inconvenientes con Chanalatte. "No estoy renunciando por si Chanlatte se va o se queda, a mí me es indiferente. Entiendo que nosotros no cumplimos nuestro cometido como comité ejeuctivo".

Se confirmó, con otra fuente, el deseo de Bautista sobre Ramos, en especial si piden la renuncia de Chanlatte, algo que el propio Ramos descartó que haya estado en su plan.

Lo legal y París 2024

Ramos insistió en que el grupo no pretende llegar a lo legal, siempre y cuando ellos se mantenga dentro de la legalidad, bajo el entendido de que ya no existe comité ejecutivo debidamente establecido.

"Yo te garantizo que estas personas tomamos esa decisión, la tomamos motivado en lo correcto", manifestó Ramos. "No vamos a tomar acción legal alguna y tampoco y tampoco vamos a hacer nada para que los atletas dominicanos no vayan con su himno ni vayan con su con su uniforme y representando su país" a los Juegos Olímpicos de París 2024.