COD tuvo "manipulación de documentos", según Juan Núñez

El renunciante tercer vocal del Comité Olímpico Dominicano (COD), Juan Núñez dijo que el comité ejecutivo de ese organismo ha cometido falta en varios aspectos en su dirigencia.

Núñez, quien pidió volver al COD, detalló los siguietes puntos:

1. Irrespeto y ambiente hostil constante a los miembros del ejecutivo donde no era posible discutir los temas importantes del movimiento Olimpico, a menos que no fuera del interés exclusivo.

2. Las decisiones tomadas nunca fueron ejecutadas y en cambio se tomaban decisiones y acciones unilaterales sin el conocimiento del ejecutivo.

3. Las actas de las reuniones no aparecían para el ejecutivo constatar que se había plasmado lo acordado y las posiciones de cada miembro para ser firmadas, llegando a decir que las mismas sólo debían ser firmadas por el presidente y secretario.

4. Luego de una larga batalla se enviaron la mayoría de las actas en paquete, pero faltan varias, entre ellas las que sancionó a cinco federaciones.

5. Manipulación de los documentos oficiales del COD.

6. Entrega a otros organismo de las facultades del COD para manejar lo referente a Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos.No dio detalles sobre estos puntos, como el 5 y el 6.

"Nuestra petición de diálogo no puede verse como debilidad", señaló Núñez.

Dijo que de "ninguna manera, de todos modos, estaba de acuerdo en profundizar la crisis al punto que le hiciera daño al movimiento olímpico dominicano".

Dijo que el pasado 26 de enero en reunión virtual los seis renunciantes decidieron a unanimidad desechar la idea de recurrir judicialmente para dirimir las diferencias.

"Al contrario llamar al diálogo abierto y sincero donde todos nos reuniéramos junto al miembro COI Luis Mejía y el presidente ad-vitam José Joaquín Puello". Pero ese mismo día los compañeros renunciantes Irina Pérez (segunda vicepresidente) y Jorge Blas Díaz (cosecretario) "decidieron volver al organismo".

La solicitud de reingreso fue aceptada por el COD.

Diario Libre tuvo acceso a la comunicación enviada por el renunciante Núñez con la nuencia y aprobación de los demás miembros renunciantes del Comité Ejecutivo y la comparte aquí con sus lectores.

Un llamado a la cordura

Tras la crisis generada en el COD por la dimisión de 6 miembros de los 11 electos en su comité ejecutivo recibí diversas llamadas de amigos y personalidades del país y extranjeras solicitándome deponer mi renuncia, a los que les respondí que estaría y estoy de acuerdo a un entendimiento que involucrara a todos los renunciantes, que ninguna manera de todos modos estaba de acuerdo en profundizar la crisis al punto que le hiciera daño al movimiento olímpico dominicano.

Al llegar al país nos reunimos los 6 renunciantes y acordamos apoyar los esfuerzos que varios de nosotros habían emprendido para llegar a acuerdos satisfactorios con los restantes miembros del ejecutivo y se barajaron varias hipótesis conocidas por todos.

El pasado viernes 26 en reunión virtual los 6 renunciantes decidimos a unanimidad desechar la idea de recurrir judicialmente para dirimir nuestro diferendo y al contrario llamar al diálogo abierto y sincero donde todos nos reuniéramos junto al miembro COI Luis Mejía y el presidente ad-vitam José Joaquín Puello; ese mismo día los compañeros Irina Pérez y Jorge Blas Díaz decidieron volver al organismo.Nuestra petición de diálogo no puede verse como debilidad, ni antes cuando lo solicitamos 6, ni mucho menos ahora cuando quedamos 4.Estamos muy conscientes de las violaciones estatutarias realizadas por los compañeros que tomaron las decisiones sin el quórum reglamentario, lo que podría dar pie a acciones en cualquier instancia, sobretodo, ante el Comité Olímpico Internacional; el artículo 41 de los estatutos del Cod está tan claros que no lleva a ninguna duda cuando establece que comparecer al menos 8 de los miembros electos para validar la reunión.Artículo 41.- Quórum y Votación:Las reuniones del Comité Ejecutivo serán presenciales, y estarán regularmente constituidas si están presentes por lo menos ocho (8) miembros electos de ese organismo, tomándose los acuerdos por mayoría simple de votos de los miembros presentes.

En caso de empate, el voto del Presidente será decisivo.Pero esa no es ni ha sido nuestra intención, pues aunque algunos pensaron que nuestras renuncias tenían como objetivo cuestiones meramente personales no ha sido así, por el contrario lo que queremos es que las cosas tomen el rumbo correcto, bajo un clima de respeto y consideración.Cuáles son nuestras quejas:1- irrespeto y ambiente hostil constante a los miembros del ejecutivo donde no era posible discutir los temas importantes del movimiento Olimpico, a menos que no fuera del interés exclusivo.2- las decisiones tomadas nunca fueron ejecutadas y en cambio se tomaban decisiones y acciones unilaterales sin el conocimiento del ejecutivo.

3- las actas de las reuniones no aparecían para el ejecutivo constatar que se había plasmado lo acordado y las posiciones de cada miembro para ser firmadas, llegando a decir que las mismas sólo debían ser firmadas por el presidente y secretario.

4- luego de una larga batalla se enviaron la mayoría de las actas en paquete, pero faltan varias, entre ellas la que sancionó a 5 federaciones.

5- manipulación de los documentos oficiales del Cod.

6- entrega a otro organismo de las facultades del Cod para manejar lo referente a Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

Intervención del miembro COI Cuando solicitamos que nuestro miembro del Comité Olímpico Internacional Luis Mejía Oviedo, lo hicimos por dos razones primordiales:1- porque entendemos que Luisin tiene la experiencia de aconsejar a todo el ejecutivo sobre los temas contradictorios y el manejo que debe dársele a cada tema.2- porque es su deber como miembro COI ocupar el espacio que en el comité ejecutivo reserva la carta olímpica para cada miembro de ese organismo en los Cons de donde son ciudadanos.El miembro COI tiene varías funciones, pero en el caso de su país de nacionalidad le da las siguientes:-Controlar la aplicación de los programas del COI en su país y en las organizaciones del Movimiento Olímpico a las que sirven;2.6 A solicitud del presidente, informarle sobre el desarrollo, la promoción y las necesidades del Movimiento Olímpico en sus países respectivos y en las organizaciones del mismo a las que sirven;2.7 Informar sin demora al presidente sobre todos los acontecimientos susceptibles de entorpecer la aplicación de la Carta Olímpica o de perjudicar de cualquier manera al Movimiento Olímpico en sus países respectivos o en las organizaciones del mismo a las que sirven.

El pasado jueves 1ro. De febrero se realizó una importante reunión con una comisión compuesta por los compañeros José Mera, Irina Pérez y Jorge Blas Díaz, con los que todavía manteníamos las renuncias, en dicha reunión acordamos volver al seno del ejecutivo con la promesa de que se establecería un clima adecuado de respeto y consideración para abocarnos al trabajo para lo que fuimos elegidos, por lo que procedimos todos a desistir de nuestras renuncias.Al producirse esos desistimientos las renuncias quedan sin efectos y por lo tanto no es necesario que las mismas sean aprobadas o debatidas por ningún organismo, mucho menos por uno carente de legalidad al no reunir el quórum requerido por los estatutos del COD.Por último y para que conste es preciso recordar cuáles son las competencias del comité ejecutivo del COD, descritas en los artículos 42 y siguientes:Artículo 42.- Competencia del Comité EjecutivoSon atribuciones del Comité Ejecutivo:42.1.- Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Reglamentos, Códigos, Normas y todas las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales, así como aquellas reglas hechas por ellos y las normas y reglamentos del COI.42.2.- Dictar las resoluciones que fueren necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Estatutos.

Estatutos COD · Vigente a partir del 28 de enero de 201442.3.- Nombrar los miembros de diferentes comisiones de trabajo y velar por el buen funcionamiento de las mismas.

42.4.- Elaborar el presupuesto anual de gastos para su presentación a la Asamblea General Ordinaria.

42.5.- Designar el personal administrativo, técnico y de apoyo del Centro de Alto Rendimiento bajo su responsabilidad.

42.6.- Redactar los Reglamentos, Códigos y Normas que regirán el funcionamiento del COD, los cuales deben ser aprobados por una Asamblea General Extraordinaria.

42.7.- Dirigir y administrar el COD dentro de los límites que señalan los presentes Estatutos, siempre de conformidad con los principios del Comité Olímpico Internacional. Para esta labor, se auxiliará de una Comisión Técnica Administrativa que escogerá dentro de sus miembros.

Párrafo: Esta comisión se rige por estos Estatutos y sus propios reglamentos internos los cuales han sido debidamente aprobados.

42.8.- Conocer, depurar y analizar las solicitudes de ingreso de nuevos miembros del COD para someterla a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria.

42.9.- Desarrollar programas tendentes a promover el Movimiento Olímpico y el deporte.

42.10.- Designar las personas que integrarán las delegaciones deportivas nacionales que representarán a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe, y en los eventos internacionales que beneficien al Movimiento Olímpico.

Nunca pedimos dialogo por debilidad o falta de carácter, lo hemos solicitado por amor al Olimpismo.