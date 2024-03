El COD busca este lunes la estabilidad perdida desde enero pasado

Este lunes habrá asamblea general ordinaria y este día podría cerrar la espiral descendente por la que atraviesa el Comité Olímpico Dominicano desde el pasado 9 de enero, la fecha que seleccionaron seis miembros del comité ejecutivo de ese organismo para apartarse de sus funciones.

Todavía el COD no alcanza la paz deseada para dirigir u organizar el deporte dominicano con sus federaciones. Un boicot para la asamblea de hoy (10:00 a.m.) no se descarta.

Posteriormente dos de ellos, Irina Pérez y Jorge Blas, fueron aceptados. Los cuatro restantes fueron desestimados y como sugieren los estatutos se realizó la sucesión de los puestos, se nombraron cuatro sustitutos y hoy la asamblea decidirá si los mencionados serán aceptados.

Esta asamblea general se vio en peligro, luego de que el ex primer vicepresidente, José Manuel Ramos presentó un auto, el cual le fue negado, según el juez, Miguel Ángel Díaz, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

El tribunal acogió la petición del COD y por tanto “declara su incompetencia de atribución para conocer y decidir cuando a la presente demanda en referimiento sobre suspensión de la ejecución de la convocatoria de asamblea general ordinaria”, presentada por la Federación Dominicana de Deportes Ecuestre y José Manuel Ramos.

La sentencia fue leída en presencia de ambas partes, con Ramos por un lado y Garibaldy Bautista y Luis Chanlatte, presidente y secretario del COD, respectivamente. Neftalí Santana y José Alberto Ortiz fueron los abogados del COD. Rafael Felipe Echavarría, Abrahan Sued y Ronald Santana, representaron a Ramos.

La Asamblea será en la sede del COD. La posibilidad de que se incidente el acto es más que real.

Los cuatro miembros propuestos son Rubén Tejeda (de la Federación Dominicana de Tenis para 3er vicepresidente); Miguel Camacho (Taekwondo, 1er vocal); Miguel Rivera (Balonmano; 2do. vocal) y Gary Hernández (Tenis de Mesa; (3er vocal), con solo tres meses y unos días al frente de su Federación.

Las propuestas de Rivera y Hernández no han sentado bien entre algunos dirigentes por ser considerados de otra corriente que lucha por dirigir el COD.

El dirigente José Luis Suero, técnico deportivo, tiene intenciones de presentarse como candidato a una de las vocalías (2da ó 3ra).