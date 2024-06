A pesar de sanciones, la actitud de Zacarías Bonnat y Luguelin Santos es la de regresar en grande

SANTO DOMINGO. Tanto el pesista Zacarías Bonnat como el velocista Luguelin Santos, ambos de Bayaguana, están suspendidos de sus respectivas disciplinas, pero las situaciones no impiden que se reconozca el brillo de sus carreras, ni las ganas de volver a las máximas competiciones.

En Tokio 2020, Bonnat hizo un levantamiento de 163 kilos en arranque, 204 kg en envión y sus 367 kg totales le consiguieron la medalla de plata en los 81 kilogramos.

Sin embargo, en una prueba fuera de competencia, que se le aplicó el 13 de noviembre de 2022, al atleta monteplatense se le encontró SARM RAD 140 (un modulador de andrógenos que ayuda a crecer la masa muscular), que entró a la lista de sustancias prohibidas de la WADA en enero de ese año.

En febrero de este año, Bonnat perdió su caso de apelación ante la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), en una estrategia fallida de su equipo legal, que tuvo la oportunidad de que le fuera reducida, pero apostó a la anulación total.

Así, Bonnat pasó de ser el primer pesista medallista olímpico de la halterofilia dominicana, a ser el primer medallista olímpico suspendido por dopaje.

"A diario me lo pregunto qué pasó. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Por qué razón? Y no puedo contestarla. No sé", aseguró Bonnat al programa de televisión Quiqueyanos Valientes de Jessica Hasbún.

"Es muy difícil, muy difícil. Era algo que no me esperaba. Nunca me he dopado en la vida. No lo haría. Nunca he tenido la necesidad. Yo creo en el trabajo duro", indicó Bonnat.

Luguelin volverá con todo en el 2026

En el caso de Lugelin Santos, fue sancionado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) durante tres años por "violaciones de manipulación de edad" en el Mundial Junior de Barcelona 2012 y su período de inhabilitación, con carácter retroactivo desde el 11 marzo de 2023, concluirá el 10 de marzo de 2026.

De acuerdo con las Reglas de Competición de 2012, los atletas júnior debían tener una edad de 18 o 19 años al 31 de diciembre del año del Mundial.

En el 2012, Luguelin cumpliría los 20 años de edad el 12 de noviembre de ese año, por lo que de acuerdo con el reglamento, no podía competir.

El medallista de plata en Londres 2012 aseguró a Quisqueyanos Valientes que: "Si hubieran hecho eso, yo ahora mismo estuviera pasando por todo, pasando que realmente tuviese la verdad. Yo me he quitado un peso de encima porque yo duré casi 12 años corriendo pensando que en algún momento esto iba a pasar", sentenció Santos.

El 16 de agosto de 2012, con tan sólo 19 años de edad, Santos se convirtió en el atleta más joven de República Dominicana en ganar una medalla olímpica.

La suspensión le impide a Sánchez estar presente en Paris 2024 y asegura que eso le ocasiona un gran dolor.

"Yo estoy esperando que llegue el 2026 para romper de nuevo, porque esto no se acaba aquí mi vida deportiva no se va a acabar aquí. Es una verdad", conluye Santos destacando que para él siempre será un orgullo competir por los colores patrios y por el ejemplo que deja para la niñez.